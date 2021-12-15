Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE можна вважати одним з найбільш універсальних автомобілів у модельній лінійці преміального бренду. Він не лише демонструє високий статус власника, але і є чи не найкращим автомобілем в лінійці бренду для великої родини.

Вперше для GLE в нинішньому поколінні став доступний третій ряд сидінь з двома повноцінними сидіннями. Доступ до третього ряду полегшується легким складанням сидінь другого, а простір для ніг може адаптуватися завдяки регульованому другому ряду сидінь. Незважаючи на третій ряд, покращена концепція простору GLE забезпечує ще більше простору для ніг та комфорту для усіх пасажирів салону.

Технології

Новий GLE – це перший позашляховик марки з революційною системою Infotainment MBUX. До родзинок належать система голосового управління, елементи сенсорного керування та здатність штучного інтелекту більше дізнаватися про звички та вподобання водія з кожною подорожжю.

Виглядає Mercedes-Benz GLE потужно та солідно

Завдяки додатковому пакету допоміжних систем водій суттєво розвантажується не тільки під час довгих поїздок, але й під час руху у місті. Для нового GLE доступне найновіше покоління автопілота, що підтримує ще більше ситуацій: у заторі, перед поворотами, рухом по колу та перехрестями. Тепер новий GLE може рухатися за автомобілем, що їде попереду, навіть у режимі «зупинка-старт». Таким чином водій звільняється від набридливих рутинних операцій.

Своєму комфорту на дорогах з різноманітним покриттям GLE зобов'язаний повністю активною ходовою E-ACTIVE BODY CONTROL. Вона може буквально за частки секунди налаштуватися на дорожнє полотно попереду. В програмі руху «Curve» автомобіль активно нахиляється при русі у повороті. Це зменшує бічне зусилля до мінімуму і помітно підвищує комфорт і динаміку. В програмі руху «Komfort» система ROAD SURFACE SCAN зі стереокамерою реєструє дорожнє полотно перед автомобілем. У результаті амортизаційні стійки працюють таким чином, щоб крени кузова під час переїзду нерівностей дороги значно зменшувались.

Салон нового Mercedes-Benz GLE

Доступна для Mercedes-Benz GLE і система маневрування причепом з проєкційним дисплеєм. Завдяки системі маневрування з причепом, у тому числі маневрування заднім ходом виконується впевнено, точно і без напруги – навіть у складних ситуаціях. А для недосвідчених водіїв ця система стане справжньою знахідкою.

Mercedes-AMG GLE

Заряджена версія Mercedes-AMG GLE створена для справжніх поціновувачів швидкості та динаміки. Потужні двигуни, інноваційні технології приводу та спортивний дизайн роблять його ідеальним супутником для буднів. Або щоб вирватися з них. Mercedes-AMG GLE без зусиль переносить свою силу на дорогу. І не лише туди. Цей кросовер володіє типовими достоїнствами моделей AMG: жвавістю, динамічністю, спортивністю, причому демонструє їх, не лише на й трасі, але й на бездоріжжі.

Досить одного погляду на передню частину автомобіля, щоб зрозуміти, що Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC + готовий демонструвати свою силу. Решітка радіатора розташована вертикально і надає GLE унікальний, типовий для AMG, вид. Представлений в новому дизайні передній, бампер AMG виглядає динамічніше, свіже і могутніше, ніж раніше. Натискання на педаль газу дозволяє відчути силу автомобіля і переконатися в тому, що зовнішній вигляд демонструє її не просто так.

Mercedes-AMG GLE не тільки виглядає потужним, він може дарувати водію багато позитивних емоцій

Також вражає задня частина. Вона переконує динамікою та спортивністю. Не дивно, адже це часто єдине, що можна побачити іншим водіям на трасі з деталювання Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+. Дві подвійні насадки випускних труб у блискучому хромі розставляють додаткові акценти.

Зручність і комфорт забезпечують спортивні сидіння AMG з високоякісної оббивки штучною шкірою ARTICO і мікроволокном DINAMICA. Червона декоративна прострочка розставляє динамічні акценти, шильдик з написом «AMG» з першого погляду дає зрозуміти, що водієві забезпечені позитивні емоції від їзди.

GLE випереджає, в тому числі час. Одна з його інновацій: AMG TRACK PACE. Це програма, що дозволяє на гоночній трасі домогтися нових рекордів. Прогресивна також і комбінація приладів в характерному для AMG дизайні. Прилади не лише динамічно виглядають завдяки своєму новому стилю, але і встановлюють нові критерії в технічному плані щодо використання мультимедійного дисплея високої роздільної здатності та інтуїтивно зрозумілого для користувача інтерфейсу.

Для України

В Україні найдоступніший Mercedes-Benz GLE коштує від 64 706 євро. Прайс на версію Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ стартує від 79 388 євро, а найпотужніший Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ можна придбати за 116 707 євро.

Більш детальну інформацію про автомобілі можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.