Mercedes-Benz C-Class у кузові W206

Можливо, у своєму повністю електричному майбутньому, яке вже не за горами, Mercedes-Benz варто перевести субкомпактні A-Class та B-Class під бренд Smart, до якого вони тяжіють і за габаритами, і за ціновою політикою і за філософією ощадливості. Mercedes-Benz має імідж преміального бренду, тому такий крок мав би сенс. Та поки цього не сталося, будемо умовно називати C-Class «найменшим Мерседесом».

Фото: Mercedes-Benz C-Class п'ятого покоління / Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class нового, п'ятого покоління (код W206) дебютував на початку цього року в кузовах седан та універсал. Хоча з моменту появи першого покоління у 1993 році, C-Class обріс версіями купе, кабріолет, чотиридверним купе і шутінг-брейк, потужними модифікаціями від AMG. Словом, самої лише лінійки C-Class вистачить, щоб замінити увесь модельний ряд деяких брендів на нашому ринку. Та відправним пунктом все ж слугує седан.

Фото: Mercedes-Benz C-Class 2021 року у базовому виконанні (білий), комплектації Avantgarde (червоний) та AMG Line (блакитний) / Mercedes-Benz

Новий C-Class 2021 модельного року першим став на шлях повної електрифікації лінійки серед класичних представників модельного ряду Mercedes-Benz. Абсолютно усі версії моделі п'ятого покоління є або м'якими гібридами зі стартер-генератором, або плагін-гібридами.



Фото: електрифікований мотор Mercedes-Benz C-Class зі стартер-генератором / Mercedes-Benz

Як седан, так і універсал, мають дизайн, технології та оснащення, гідні трипроменевої зірки. Базова комплектація нового С-Клас включає набагато ширший перелік обладнання, в порівнянні з попереднім поколінням. За мінімальну ціну покупці можуть розраховувати на світлодіодні фари High Performance, паркувальний пакет із камерою заднього огляду, розширені функції мультимедійної системи MBUX (персональні профілі, точка доступу Wi-Fi та ін.), пакет комфортних сидінь, пакет дзеркал із функцією автоматичного затемнення та підсвічування простору навколо автомобіля, з проєкцією логотипу Mercedes-Benz, сканер відбитків пальців для доступу до керування системами автомобіля, автоматизована система кондиціонування повітря Thermatic, два додаткові USB-з роз'єми під переднім центральним підлокітником, пакет додаткового освітлення салону, компресор для підкачування шин та багато іншого. Опційно доступні такі речі, як матричні фари головного освітлення Digital Light та функція підрулювання задніх коліс.

Фото: C-Class W206 / Mercedes-Benz

Всередині новий C-Class, практично, є зменшеною копією флагманського Mercedes-Benz S-Class. Центральний дисплей із діагоналлю 11,9 дюйма (30,2 см) та вертикальною орієнтацією, включений у базове оснащення, формує цифровий простір під рукою водія, який доповнює ще один екран для приладів.

Mercedes-Benz забезпечив новий C-Class комплексом електронних помічників останнього покоління. Додаткові та вдосконалені функції для допомоги водієві включають такі активні системи, як: підтримки безпечної дистанції Active Distance Assist Distronic, допомоги в керуванні Active Steering Assist, контролю зміни смуги руху Active Lane Changing Assist, контролю «сліпих» зон Active Blind Spot Assist і систему безпеки в разі ризику лобового зіткнення та удару ззаду Pre-Safe Plus. Трохи пізніше функціонал повинні розширити системи попередження про швидкісні обмеження Active Speed Limit Assist та допомоги під час руху в заторах Active Stop-and-Go Assist.

Крім того, для нового C-Class вперше доступний пакет Driving Assistance Plus, який додатково включає систему безпеки, яка захищає в разі бічного зіткнення Pre-Safe Impulse Side.

Фото: габарити седана та універсала C-Class 2021 року / Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class пропонується в Україні з липня. Седан та універсал доступні з п'ятьма варіантами бензоелектричних силових установок та з двома електрифікованими дизелями. Також у продажу є C-Class в інших кузовних формах та особливих виконаннях. Ціни на Mercedes-Benz C-Class п'ятого покоління стартують з 35 378 євро за седан Mercedes-Benz C 180 та від 37 130 євро за Mercedes-Benz C 220 d в кузові універсал.

Більш детальну інформацію про автомобілі можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.