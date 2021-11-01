Який найрозкішніший Mercedes-Benz в Україні

В якийсь момент історії AMG та Maybach стали невіддільною частиною бренду і навіть пишуться через дефіс, замінюючи у назві прізвище Бенца. Тому для об'єктивності розглянемо усі три іпостасі Mercedes, разом з новим підбрендом EQ. Також зазначимо, що справді ультрарозкішними усі без винятку автомобілі роблять додаткові опції та індивідуальні замовлення, котрі, часом, коштують стільки ж, як сам автомобіль. Ми ж наводимо базові ціни, вказані у прайсі офіційних дилерів.

Та перш ніж розпочати розмову про найдорожчий Mercedes в Україні, варто зазначити, що прайс-лист офіційних дилерів відкривають дві цифри, нижчі 30 тисяч євро. Базовий Mercedes-Benz A160 українські дилери оцінюють у 29 047 євро, що у гривні також є приємною сумою нижче мільйона – 913 447 грн. Трохи більша модель Mercedes-Benz B 160 коштує від 924 107 гривень або 29 386 євро. І це чудово, що в лінійці люксового бренду є досить доступні моделі, але далі поговоримо про восьмизначні цифри у гривні.

Найдорожчий Benz

Найдорожчий Mercedes-Benz – це легендарний довгожитель «Ґеландеваґен». Без додаткових опцій, комплектів чи індивідуальних опцій Mercedes-Benz G 500 з 4-літровим 421-сильним мотором коштує в україні 4 044 110 гривень або 128 600 євро.

Mercedes-Benz G 500. Фото Daimler

Найближчим до нього за ціною седан Mercedes-Benz S 580 4MATIC long з подовженою колісною базою. Він оснащений тим же двигуном, налаштованим на 503 кінські сили потужності, а коштує від 3 890 522 гривень або 123 716 євро. Як не дивно, замикає трійку великий кросовер, який вважається флагманською моделлю – GLS 580 4MATIC оцінений у 3 210 602 гривень або 102 095 євро.

Найдорожчий EQ

Daimler вже презентував ультрарозкішний позашляховик Mercedes-Maybach EQS SUV, який одночасно «гратиме за три команди», а ще раніше представив перший Mercedes-AMG EQ. Але на них поки чекають навіть в Німеччині, а найдорожчим електрокаром Mercedes-EQ, доступним в Україні вже сьогодні, є EQS 580 4MATIC вартістю від 3 571 301 гривні або 113 565 євро.

Mercedes-EQS 580 4MATIC. Фото Daimler

Найдорожчий AMG

Спортивні автомобілі лінійки AMG відрізняються не лише покращеними характеристиками, у порівнянні з Benz, а й розкішними речами, недоступними базовим моделям. Трійку лідерів бренду AMG знову відкриває «Ґеландеваґен» з позначенням G 63 та цінником у 5 610 652 гривні або 178 415 євро.

Mercedes-AMG G 63 (463). Фото Daimler

На кілька євро нижчий початковий цінник суперкара Mercedes-AMG GT R, оціненого у 178 406 євро чи 5 610 369 гривень. Паркетник Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ формує трійку лідерів із ціною від 4 331 600 гривень або 137 742 євро.

Найдорожчий Maybach

Ось де починається магія. Коли замовник вже обрав усі можливі додаткові опції для свого Mercedes-Benz, а чогось ще бракує, на сцену виходить Maybach. Лімузин Mercedes-Maybach S 680 4MATIC (Z223) запропонує своєму власнику той самий 6-літровий мотор, що й у S 680 Guard, а замість бронювання – більше розкішних додаткових опцій та індивідуальних забаганок. При цьому, з усіма опціями він може обійтись дешевше за машину з балістичним захистом, оскільки коштує «усього лиш» 6 927 881 гривню або 220 302 євро.

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2021 року. Фото Daimler, TopGear

Абсолютно найдорожчий Mercedes

У прайсі Mercedes-Benz є ще одна версія S-Class, позначена 680 Guard 4MATIC. Це єдиний S-Class у кузові W223, доступний з 6-літровим 612-сильним мотором. І єдиний автомобіль у прайсі, помічений як «спецзамовлення». Це броньований S-Class. За ціною від 18 738 223 гривень або 595 863 євро. Якщо «дорогий» є синонімом слова «розкішний», то поруч із S 680 Guard навіть найдорожчий Maybach виглядає скромнягою.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC в кузові W223. Фото Daimler

За більш детальною інформацією про автомобілі відвідайте сайт офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або звертайтеся за адресою: м.Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.