Концепт Mercedes-Benz Vision EQ

Німецький автовиробник рішуче йде курсом до повної електрифікації свого модельного ряду. За кілька років усі без винятку автомобілі Mercedes-Benz будуть оснащені електричним приводом на додачу до ДВЗ або будуть повністю електричними, а до кінця десятиліття нафтові двигуни підуть в небуття. Що пропонує німецький бренд на нашому ринку сьогодні та якими будуть його майбутні електромобілі?

Насправді вже сьогодні батарейні автомобілі складають значну частину лінійки німецького бренду. Електромобілі виділені в окрему лінійку EQ, але крім них є ще плагін-гібриди, вони прирівнюються до електромобілів.

При цьому електрифікуються моделі усіх форматів: від найменших сітікарів smart до розкішного S-Class та флагманського GLS. Не оминула електрифікація і два спеціальних бренди Mercedes-Benz, які відповідають за розкіш рівня ультра та найкращі спортивні якості автомобілів марки – Maybach та AMG.



Фото: концепт Mercedes-Benz EQG / Daimler

Для одних моделей створюються електричні аналоги, наприклад, легендарний G-Class перетвориться на EQG, інші ж отримують електричні надбудови до силових агрегатів з ДВЗ. А деяким особливо популярним моделям Mercedes-Benz пощастило втілитись одразу у двох ітераціях – електричній та гібридній. В Україні доступні плагін-гібридні GLE, GLE Coupe, GLC, GLC Coupe та E-Клас.

У лінійці також присутні гібридні моделі, що не заряджаються від розетки. Це дозволяє виробнику вже зараз пропонувати електрифіковану версію практично для кожної моделі. Крім іншого, Mercedes-Benz є одним з небагатьох автовиробників, які електрифікують не лише бензинові, а й дизельні двигуни. Ось список усіх гібридних моделей Mercedes-Benz, доступних в Україні сьогодні:

Mercedes-Benz A 250 e

Mercedes-Benz B 250 e

Mercedes-Benz CLA 250 e Coupe

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Mercedes-Benz E 300 de

Mercedes-Benz E 300 e

Mercedes-Benz E 300 de Estate

Mercedes-Benz E 300 e Estate

Mercedes-Benz GLA 250 e

Mercedes-Benz GLC 300 de

Mercedes-Benz GLC 300 e

Mercedes-Benz GLC 300 de Coupe

Mercedes-Benz GLC 300 e Coupe

Mercedes-Benz GLE 350 de

Mercedes-Benz GLE 350 e

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupé

Mercedes-Benz GLE 350 e Coupe

Mercedes-Benz S 580 e

Mercedes-Benz S 580 e long

Стовідсоткових електромобілів в українській лінійці Mercedes-Benz поки що три: кросовери EQA й EQC та седан EQS, а наступними на ринок вийдуть кросовер EQB та седан EQE, за якими вишикувалась довга черга інших машин з серії EQ.



Фото: серійний Mercedes-Benz EQS / Daimler

Електрифіковані та електричні моделі Mercedes-Benz, крім очевидних переваг, мають ще один приємний бонус для покупців в Україні. Офіційний дилер Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» у рамках розвитку малого та середнього бізнесу в Україні разом із «ОТП Лізинг» та за підтримки ЄБРР надають спеціальні вигідні умови на фінансування купівлі електричних і гібридних автомобілів Mercedes-Benz. Передбачена компенсація 10% від суми фінансування на гібридні та електричні моделі.

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою: м.Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8.

Тел.: +38 (067) 304 02 90.