Ола Келленіус, голова правління Daimler AG

Генеральний директор Daimler AG Ола Келленіус готує компанію до екстремального сценарію, якщо дизельні та бензинові авто будуть заборонені у Німеччині вже у 2030 році. Цього вимагають очільники партії «зелених», якщо їх кандидат пройде на посаду канцлера країни.

Виробник автомобілів Daimler AG готується до можливого завершення випуску автомобілів на бензинових та дизельних двигунах, принаймні в Європі. Генеральний директор Ола Келленіус хоче прискорити електрифікацію модельного ряду Mercedes, говорять у корпоративних колах. Ряд електричних автомобілів наступного покоління, запланованих з 2024/2025 року, повинні вийти на ринок на рік раніше, ніж планувалося спочатку. Більш ніж половина нинішніх моделей у нових генераціях отримують лише електроприводи, хоча раніше йшлося також і про гібриди.

В компанії навіть говорять про можливе придбання виробника акумуляторних батарей, хоча раніше ця ідея була відхилена.

Річ у тому що кандидат у канцлери від партії зелених Анналена Бербок представила свої цілі перед правлінням галузевої асоціації VDA наприкінці травня. Коли її запитали про дату заборону випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, вона її не назвала. Але дала зрозуміти: майбутнього у двигунів внутрішнього згоряння з правлячою партією «зелених» не буде.