За купівлю екологічно чистих авто ЄС доплачує 10% їх вартості

Євросоюз запустив програму підтримки українських підприємців, які створюють свій автопарк із нових екологічно чистих автомобілів. Офіційний дилер Daimler AG «Західно-Український Автомобільний Дім» надає можливість завдяки цій програмі стати власником найбільш сучасних та інноваційних моделей Mercedes-Benz.

Спеціальні умови діятимуть для тих компаній та ФОПів, які купують гібридні та електричні авто Mercedes-Benz на умовах лізингу через компанію «ОТП Лізинг».

Результат програми – через ЄБРР такому покупцю виплачується грант у розмірі 10% від суми фінансування. Це унікальна пропозиція, яка не буде вічною – можливість зекономити серйозну суму закінчиться, щойно вичерпаються кредитні кошти Євросоюзу.

Автомобілі бренду Mercedes-Benz обрані для цієї програми не випадково. Адже вони технічні досконалі, тож прослужать довго. Також авто цього бренду славляться високим комфортом та престижем. А гібридні та електричні моделі не забруднюють навколишнє середовище.

Новий Mercedes-Benz EQA – це чистий електромобіль з пробігом на одному заряді 486 км (NEDC) та часом поповнення енергії на станції швидкої зарядки у 30 хв

Новий Mercedes-Benz EQA – це чистий електромобіль з пробігом на одному заряді 486 км (NEDC) та часом поповнення енергії на станції швидкої зарядки у 30 хв. Фото Daimler AG

Українці про це поки що замислюються нечасто. Однак в Європі для екологічно чистих авто вже є спеціальні вулиці та парковки, куди звичайні авто з двигунами внутрішнього згоряння не пускають. Незабаром подібні обмеження будуть введені й в Україні – адже електричні авто вже отримують зелені номерні знаки, за якими їх будуть розрізняти для доступу в центральні райони міст.

Для того, щоб отримати цей грант, потрібно:

1. Вибрати автомобіль марки Mercedes-Benz, який бере участь в гранті від ЄБРР. Це можуть бути електричні EQA чи EQC, або гібридні версії GLC чи GLC Coupe, GLE чи GLC Coupe. Головне, щоб викиди CO2 цього авто становили менше ніж 75 г/км. Нові гібридні кросовери Mercedes-Benz відповідають цим вимогам, а в електричних цей показник дорівнює нулю.

2. Автомобіль треба придбати лише в офіційного дилера в своєму регіоні. Наприклад, у Львові це – Західно-Український Автомобільний Дім Mercedes-Benz на вул. Джорджа Вашингтона, 8.

3. Звернутися до співробітника автосалону чи лізингової компанії для отримання консультації, комерційної пропозиції та переліку документів для прийняття рішення щодо угоди.

4. Укласти лізингову угоду мінімум на три роки з сумою лізингу не більше ніж 50 тисяч євро в гривневому еквіваленті.

Грант, який надається Європейським Союзом, виплачує покупцю ТОВ «ОТП Лізинг» в гривні.

Новий Mercedes-Benz GLE 350 de – це дизель-електричний гібрид з середньою витратою пального 1,3 л на 100 км. Фото Daimler AG

Кредитна лінія EU4Business-EBRD є частиною ініціативи ЄС – EU4Business, яка впроваджується в Україні з метою підтримки малих та середніх підприємств. Причому це може бути як акціонерне товариство з приватною власністю, так і ФОП.

10% від суми фінансування – це серйозні кошти, які залежно від вартості автомобіля та відсотка, на який береться фінансування, для вказаних Mercedes-Benz може становити 100 – 200 тисяч гривень.

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою: м.Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8.

Тел.: +38 (067) 304 02 90.