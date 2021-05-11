Дотепна відповідь Mercedes-Benz про Tesla

Користувач TikTok із ніком benzenthusiastofficial запитав у голосового помічника в своєму Mercedes-Benz думку про Tesla. Електронний асистент дав вельми елегантну й дипломатичну відповідь.

Власник Mercedes із медіацентром MBUX першого покоління на ім’я Алекс поставив своїй машині провокаційне запитання про американські електрокари. Чоловік запитав у своєї автівки: «Що ти думаєш про Tesla?», на що отримав таку відповідь: «Те ж, що й ви. Інакше ви б тут не сиділи».

Навряд чи таку нетривіальну відповідь міг дати штучний інтелект системи MBUX, оскільки ролик був записаний у «Мерседесі» з мультимедійною системою першого покоління, яка ще не так добре здатна впоратись із прямою мовою та аналізом, як сучасні.

Швидше за все, програмісти Mercedes-Benz просто прописали таку відповідь на провокаційні запитання про машини інших брендів, оскільки на каналі того ж автора можна знайти й запитання про BMW з аналогічною відповіддю.



Ролик від benzenthusiastofficial на TikTok швидко став "вірусним"