Mercedes-AMG G63

Молодість, колір, вишуканий стиль життя, красиві жінки – ось на що спрямоване нове відео від Mercedes-AMG. Нова рекламна кампанія вводить «волелюбний і бунтівний тон» і дає уявлення про майбутнє просування автомобілів протягом цього року.

Відео демонструє фрагменти різних моделей, що представляють різні концепції володіння автомобілем. Наприклад, в електричному SLS жінка рятується від свого монотонного повсякденного життя і шукає свободу в пустелі, а 300SL служить звуковою машиною для діджея. Легендарний «кубик» G 63 дрифтує на фарбі, залишаючи на асфальті захопливий малюнок. У Mercedes-AMG GT Black Series жінка забирає свого партнера на швидке побачення.

Зараз AMG займається трансформацією бренду та переосмислює майбутнє. Основна увага приділяється електрифікації силових агрегатів, автоматизації систем керування та комфорту. Бренд також приділятиме увагу новому способу життя своїх майбутніх клієнтів – молодого покоління та жінок.

Нова філософія Mercedes-AMG вказує еволюцію компанії до продуктивного розкішного бренду, націленого як на існуючих, так і на нових споживачів. Вони орієнтовані на зовсім інший спосіб життя, що шукають особливого задоволення від життя.

Вся рекламна кампанія буде представлена на соціальних каналах компанії. Ще чотири 30-секундних відео будуть покажуть за першим фільмом, який вже був оприлюднений.