Mercedes-Benz EQB прибуде в Україну у першому півріччі 2022 року

Світова прем'єра компактного електричного кросовера EQB відбулась в рамках заходу Mercedes-EQ Night Shanghai у рамках Міжнародного автосалону у Шанхаї. Оффлайн-презентація для місцевої аудиторії стала можливою завдяки значному покращенню ситуації з COVID-19 у Китаї, а для представників міжнародної громадськості запис заходу EQ Night доступний за цим посиланням.

Окрім світової прем'єри EQB, під час заходу EQ Night свій дебют в Азії відзначив розкішний седан EQS. Таким чином, Mercedes-EQ послідовно розширює свій модельний ряд у всіх сегментах. Дві останні новинки – EQS і EQB – доповнять актуальний портфель існуючих повністю електричних моделей, які вже можна замовити у вітчизняних дилерів Mercedes-Benz: субкомпактного кросовера EQA, мінівена EQV та середньорозмірного кросовера EQC.

Лінійка модифікацій EQB буде представлена кількома моделями з переднім та повним приводом, різної номінальної потужності, деякі з яких перевищуватимуть 200 кВт (270 кінських сил), а також батареєю з корисною енергоємністю від 66,5 кВт⋅год. Також планується випуск версії зі значно збільшеним запасом ходу. Запас ходу європейської версії EQB 350 4MATIC становить 478 кілометрів у циклі NEDC або 419 – згідно з вимірами WLTP.

EQB обіцяє встановити новий стандарт в класі компактних електромобілів завдяки своєму простору, що відрізняється особливою гнучкістю та ергономікою – у ньому можуть розміститися до семи пасажирів або до 1700 літрів багажу. Після виходу на ринок Китаю європейська версія EQB з'явиться у продажу до кінця цього року. Влітку 2022 року «Західно-Український Автомобільний Дім» – офіційний дилер Daimler AG у Львівській області (салон Mercedes-Benz, вул. Дж. Вашингтона, 8) – запропонує електричний кросовер своїм клієнтам.