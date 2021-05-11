Фірмовий багажник на дах для Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo має вантажний простір обсягом 444 літри з розкладеними задніми сидіннями та солідні 1211 літрів, якщо скласти задні крісла. Якщо цього замало, німецький бренд пропонує новий корисний аксесуар з лінійки Porsche Tequipment Performance – багажник на дах.

Вочевидь, штутгартські дизайнери вирішили, що автомобілі Porsche повинні бути не лише швидкими, але і більш практичними, не втрачаючи при цьому у стилі. Тому був розроблений і створений спеціальний багажний бокс, який забезпечує додатковий вантажний простір та має аеродинамічну форму, що ідеально пасує до будь-якої моделі німецької марки.

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Утім, перша версія багажника призначена лише для електрокара Porsche Taycan Cross Turismo. Руфбокс був протестований на швидкості у 200 кілометрів на годину, аби відповідати стандартам виробника.

«У тестах на динаміку водіння основна увага приділялася керованості автомобіля із встановленим багажником на даху на високих швидкостях. Ця програма була доповнена випробуваннями на витривалість в Центрі розробок Porsche в Вайссаху: крім іншого, багажник на даху повинен був довести свою здатність витримувати важкі умови на бездоріжжі. Аеродинаміка та рівень шуму також були перевірені в аеродинамічній трубі», – повідомляє прес-служба Porsche.

Багажник на дах має об'єм 480 літрів, однак завантажити його можна масою не більше ніж 75 кілограмів –приблизно мішок картоплі. Колір багажного боксу можна буде замовити індивідуально для кожного автомобіля. А коштуватиме багажник від 1150 євро, або 38 700 гривень, якщо замовник не побажає придбати додаткові опції (фарбовані в певний колір кріплення) ще за 350 євро.