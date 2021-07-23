Перше фото Mercedes-Maybach EQS

Mercedes-Benz показав фото першого електричного кросовера Maybach, який надійде у продаж у 2025 році. На фото видно лише задню частину електромобіля, однак вона видає загальну картину дизайну найдорожчого позашляховика від Mercedes.

Як і інші «Майбахи», він буде побудований на стандартній моделі Mercedes-Benz. «Донором» стане електричний кросовер EQS, тож і люксову версію назвуть Mercedes-Maybach EQS.

Разом з оголошенням про те, що з 2025 року всі моделі Mercedes-Benz матимуть електричні версії, компанія оприлюднила перше фото свого майбутнього флагмана – електричного кросовера Mercedes-Maybach EQS, інформує Carscoop.

Це тизерне зображення підтверджує, що позашляховик EQS отримає унікальні задні ліхтарі, щоб відрізнятись від седана. Однак вони матимуть подібні з седаном світлодіодні «підписи». Автомобіль отримає двоколірний кузов та значок Maybach на задній стійці.

Технічні деталі про позашляховик Maybach EQS поки не відомі.