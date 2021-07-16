Mercedes-Benz EQA та EQ

Mercedes-EQ уособлює прогресивну розкіш, яка захоплює інноваційними технологіями, інтелектуальними цифровими концепціями та індивідуальними рішеннями. З появою Mercedes-EQ автовиробник Mercedes-Benz AG підтверджує своє прагнення бути лідером в області електрифікації та цифровізації.

Сюжетна лінія

Нові EQA та EQC – приклади сучасного автомобіля, які підкорюють нове покоління людей. Ці люди цінують якість, практичність та інноваційність. Вони всі різні, але всіх об'єднує пристрасть до найкрутіших автомобілів. Обидві моделі поєднують у собі очікування сучасного покоління споживачів щодо екологічності, емоційності й розкоші з попитом на інновації.

В основі сюжетної лінії – компанія друзів, які насолоджуються насиченим міським життям, водінням нових електрокарів та займаються своєю улюбленою справою. Візуальний ряд відрізняється динамікою, цікавими ефектами та динамічними змінами ракурсу, що показують EQA та EQC послідовно у різних умовах та сценах. Дві різні пори доби – сонячний день та глибока ніч. Кадри нічного міста створюють особливу чарівну атмосферу, а світло на світанку пом'якшує тіні й розкриває красу ранкового Києва. Іміджева історія надихає глядача поринути у світ електромобільності через динаміку і настрої героїв та наблизити до реальних відчуттів від водіння новими електрокарами.

У другій частині відео два популярних українських інфлюенсера – топ-модель Наталія Гоцій та креативний продюсер Володимир Завадюк – діляться першими враженнями від нових електромобілів. Перший тест-драйв – це подія, яка залишає емоційні, незабутні враження від творення «електричної» історії. Хто, як не віддані поціновувачі бренду Mercedes-Benz можуть краще протестувати нові автомобілі? Емоційне відео героїв доповнює іміджеву історію та знайомить глядача із новими моделями ближче. Наталія обрала для себе компактний кросовер EQA, а Володимир – середньорозмірний позашляховик EQC. Натхненні незабутньою подорожжю на електрокарах Наталія та Володимир провели перший тест-драйв новинок та у фіналі презентації поділилися своїми враженнями – очікування перевершили усі сподівання зіркових героїв!

Після прем’єри на MEGOGO відео було опубліковано у офіційних акаунтах Mercedes-Benz в Україні у соціальних мережах YouTube, Instagram та Facebook.

EQA та EQC від Mercedes-EQ – новий вимір можливостей

EQA – перший повністю електричний серійний автомобіль в класі компактних кросоверів сімейства Mercedes-EQ. Новий EQA поєднує у собі всі ключові характеристики спорідненої моделі GLA з високоефективним електричним двигуном. Модель EQA 250 потужністю 190 к.с. дає нове визначення електромобільності, зручності та практичності в умовах повсякденної експлуатації в місті.

EQC – повністю електричний середньорозмірний кросовер, справжній Mercedes-Benz. Це полягає, передусім, у його класичних перевагах - безпека та комфорт. Висока динаміка моделі EQC 400 4MATIC забезпечується завдяки двом електродвигунам на передній і задній осях сумарною потужністю 408 к.с., а також завдяки інтелектуальній експлуатаційній стратегії для забезпечення значного запасу ходу на електротязі.

Офіційний дилер Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» разом із «ОТП Лізинг» за підтримки ЄБРР у рамках розвитку малого та середнього бізнесу в Україні надають спеціальні вигідні умови на фінансування купівлі електричних і гібридних автомобілів Mercedes-Benz.

За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт та за адресою:

м.Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8. Тел: (032) 251-20-23.