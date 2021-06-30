Mercedes-Benz EQС є найбільшим електричним автомобілем марки

Mercedes-Benz не лише має найбільшу лінійку електромобілів з усіх офіційних брендів, а ще й надають спеціальні вигідні умови на фінансування купівлі електричних і гібридних автомобілів. Розглянемо список пропозицій.

Найменший і найдоступніший електрокар від Mercedes-Benz в Україні – це компактний кросовер EQA. Продажі цієї моделі стартували на нашому ринку у січні цього року. Компактний кросовер доступний у трьох версіях: Mercedes-Benz EQA 250, 300 4MATIC та 350 4MATIC. Базова модель має силову установку потужністю 188 кінських сил, передній привід та запас ходу у 426 кілометрів.

Ціни стартують із позначки 1 266 500 гривень. Старші версії EQA пропонують потужність у 228 та 288 кінських сил та запас ходу на одному заряді у 400-432 кілометри, залежно від режиму руху. EQA 300 4MATIC коштує у вітчизняних дилерів від 1 375 043 гривень, а топовий 350 4MATIC обійдеться мінімум у 1 442 945 гривень.

Фото Mercedes-Benz EQA / Daimler

Дещо більша і дорожча модель Mercedes-Benz EQB вийшла на наш ринок зовсім недавно і ціни для неї ще не сформовані, однак у дилерів можна зробити попереднє замовлення, щоб стати одним із перших власників новинки. Чи не головна особливість EQB – семимісний салон з трьома рядами крісел.

Як і молодший кросовер, EQB буде доступний у кількох версіях із переднім і повним приводом та різною потужністю силової установки від 270 до майже 300 кінських сил для виконання AMG Line. При цьому тягова батарея у всіх буде однакова і забезпечить пробіг на одному заряді у 419 кілометрів.

Фото Mercedes-Benz EQB / Daimler

В Україні поява Mercedes-Benz EQB очікується в першому півріччі 2022 року. Ціни будуть трохи вищими за EQA, але доступнішими, ніж у флагманського EQC.

Великий електричний кросовер Mercedes-Benz EQC дебютував першим, ще у вересні 2018 року, тож прибув до України першим. Цікаво, що ще до офіційної презентації моделі в Україні, EQC був помічений на вулицях Києва ще наприкінці 2019 року. Зараз автомобілі вже є у вільному доступі на складах вітчизняних офіційних дилерів.

EQC доступний лише в одному виконанні: 400 4MATIC, з двома електромоторами сукупною потужністю у 408 кінських сил, повним приводом та запасом ходу у 450 кілометрів. Ціни починаються від 1 827 388 гривень.

Фото Mercedes-Benz EQC / Daimler

Електричний аналог S-Class – це Mercedes-Benz EQS, останній прибулець у модельній лінійці бренду. Він справив світову прем'єру у вересні 2019 року, а виробництво машин стартувало у травні цього року, із затримкою, зумовленою пандемією.

Розкішний електричний седан має силову установку потужністю 524 кінські сили, запас ходу у 770 кілометрів, усі переваги традиційного S-Class і навіть більше.

На старті продажів будуть доступні лише два варіанти силових агрегатів та одна батарея на 107,8 кіловат-години. Версія EQS 450+ оснащена двигуном з віддачею у 333 кінські сили, а модель EQS 580 4Matic має повний привід і працює від електродвигуна на кожній осі, які разом продукують 524 кінські сили потужності.

Фото Mercedes-Benz EQS / Daimler

Пізніше до лінійки приєднаються AMG-версія з силовою установкою на 761 кінську силу та седан зі зменшеною тяговою батареєю, який коштуватиме дешевше за інші версії.

Електричний седан пропонує динаміку суперкара: прискорення від 0 до 100 км/год EQS 450+ виконує за 6,2 секунди, а EQS 580 4Matic витрачає на це 4,3 секунди. Максимальна швидкість в обох версій обмежена позначкою 210 кілометрів на годину. Акумулятор седана підтримує швидкісну зарядку, яка дозволяє відновити енергію в батареї з 10 до 80 відсотків усього за 15 хвилин.

Як зазначалось вище, на електромобілі Mercedes-Benz в Україні діють спеціальні вигідні умови придбання з вигодою у 10%. Офіційний дилер Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» разом із «ОТП Лізинг» за підтримки ЄБРР у рамках розвитку малого та середнього бізнесу в Україні надають спеціальні вигідні умови на фінансування купівлі електричних і гібридних автомобілів Mercedes-Benz.