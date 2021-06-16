Mercedes-Maybach S-Class 2021 модельного року

18 травня німецький автовиробник оголосив ціни на «‎його величність» Mercedes-Maybach S-Class і дилери почали приймати замовлення. Тепер лімузини прибули до дилерів у Європі і скоро з'являться і Україні.

Колісна база Mercedes-Maybach S-класу на 18 см довша, ніж у довгобазного Mercedes-Benz S-Class. Це особливо помітно у задній частині авто. Крісла мають більше функцій, ніж найкращі масажні крісла, обладнані підігрівом з кількома режимами та областями дії і охолодженням.

На замовлення Mercedes-Maybach S-Class може бути пофарбований у два кольори. Таке покриття наноситься вручну. Відмінні риси спереду включають характерний капот з хромованим ребром та решітку радіатора Mercedes-Maybach з дрібними вертикальними хромованими смужками. Mercedes-Maybach S-класу також відрізняється від своїх побратимів, якщо дивитись збоку: він має фіксовану чверть у задній віконній стійці. Ексклюзивність підкреслюється логотипом бренду Maybach на тій же панелі.

Для нового Maybach S-Class пропонуються опційні задні двері з електроприводом. Керування ними інтегроване в інформаційно-розважальну систему та систему управління MBUX (Mercedes-Benz User Experience), а система моніторингу сліпих зон забезпечує додаткову безпеку при виході. Задніми дверима також можна керувати з водійського сидіння. Крім того, комфортні задні двері можна закрити або зупинити жестами руки.

Революційні фари Digital Light забезпечують не лише відмінне освітлення, а й нові функції, наприклад проекцію засобів маркування або попереджувальних символів на дорогу попереду. Це блоки із трьома надзвичайно потужними світлодіодами у кожній фарі, світло яких заломлюється та спрямовується 1,3 мільйонами мікродзеркал.

Великі площі оздоблення передніх сидінь – нова особливість Mercedes-Maybach. Якісна дерев’яна обшивка вкриває задню частину спинок сидінь, створюючи враження салонів для відпочинку.

Завдяки активній компенсації шуму на дорозі салон і без того дуже тихого Mercedes-Maybach S-Class стає ще більш затишним. Подібно до навушників із придушенням шуму, система зменшує небажані низькочастотні шуми за допомогою контрафазових звукових хвиль. Звук видається через басові колонки високоякісної 4D-системи об'ємного звучання Burmester.

Друге покоління функціональної системи MBUX здатне взаємодіяти з широким спектром транспортних засобів та датчиків даних. Блискучі дисплеї на п'яти великих екранах ще більше спрощують керування функціями автомобіля та комфорту. За запитом Mercedes-Maybach S-Class також може бути обладнаний системою MBUX для задньої частини салону.

Винятковий комфорт їзди та спритність, а також функції, такі як підняття кузова автомобіля у разі бокового удару, забезпечуються активною підвіскою E-Active Body Control, яка тут поєднується зі стандартною пневматичною підвіскою Airmatic. Вона здатна контролювати зусилля пружини та амортизатора на кожному колесі окремо, забезпечуючи неперевершений комфорт.

В Україні Mercedes-Maybach S-Class коштує від 5 544 822 гривень.