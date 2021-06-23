Гібриди Mercedes-Benz можна заряджати з електромережі

Гібридні Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe та E-клас дійсно можуть похизуватись просто мізерною витратою пального. Але це не головна перевага. Гібридні автомобілі Mercedes-Benz мають набагато вищий рівень комфорту завдяки неперевершеній плавності роботи силового агрегату та вражаючій тиші при русі на електротязі. А ще на них можна отримати знижку у 10% при купівлі в лізинг в офіційного дилера.

Силовий агрегат кросовера Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic складається з дволітрового дизеля (194 сили і 400 Нм моменту) і 100-кіловатного електромотора (136 сил і 440 Нм моменту). Сумарна віддача системи – 320 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. З місця до «сотні» GLE 350 de 4Matic розганяється за 6,8 секунди, а його максимальна швидкість становить 210 кілометрів на годину (160 км / год на електротязі).

Дизельний гібрид Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic має тягову батарею місткістю 31,2 кіловат-години. Щоб її встановити, конструкторам довелось перекомпонувати задню частину кузова та переглянути конструкцію задньої осі.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic має класичний дизайн та може проїхати близько 100 кілометрів на електротязі

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Coupе має схожі технічні характеристики, але виглядає дуже стильно та спортивно завдяки скошеній задній частині та іншим світловим приладам. Через кращу аеродинаміку це купе надзвичайно економічне – за офіційними даними воно витрачає в місті всього 1,1 літра пального на сотню. А якщо щоденні пробіги невеликі, наприклад, при використанні виключно у місті, то ці автомобілі взагалі можуть обходитись без пального, адже їх можна підзаряджати від звичайної розетки. Пробіг лише на електриці може сягати близько 100 кілометрів.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Coupе виглядає стильно та спортивно

У Mercedes-Benz E-клас гібридні версії мають значно менший запас ходу. Наприклад, Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC виключно на електриці може проїхати 30 – 35 кілометрів. Але при використанні у місті це теж дає відчутні переваги – загальна витрата пального, за офіційними даними, всього 1,6 літра на сотню. Загальна потужність гібридної силової установки перевищує 300 к.с., а прискорення до першої сотні займає менше ніж 6 секунд.

Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC має дизельний та кілька електричних моторів

Окрім очевидних вигод у вигляді мізерної витрати пального, відмінних екологічних та динамічних показників, гібридні версії вирізняються неймовірним рівнем комфорту, адже рух на електротязі дуже плавний та абсолютно безшумний.

Для гібридних Mercedes-Benz існує дуже цікавий додаток – за допомогою програми для смартфонів «Mercedes me» водії бачать, наскільки ефективно вони їздять у порівнянні з іншими. У поєднанні з ігровою графікою в приладовій панелі це розроблено, щоб заохотити власників PHEV використовувати менше пального, змагаючись між собою.

А ще офіційний дилер Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» разом із «ОТП Лізинг» за підтримки ЄБРР у рамках розвитку малого та середнього бізнесу в Україні надають спеціальні вигідні умови на фінансування купівлі електричних і гібридних автомобілів Mercedes-Benz. Передбачена компенсація 10% від суми фінансування на гібридні та електричні моделі.

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою: м.Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8.

Тел.: +38 (067) 304 02 90.