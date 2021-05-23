Офіційне зображення кросовера Smart розкриває зовсім небагато

Німецький виробник представив перші зображення свого електричного кросовера, які розкривають гарненький кросовер з плавними обводами ліній, м’якими вигинами та «‎плаваючим» дахом. А британське видання AutoExpress доповнило їх кольоровою візуалізацією.

Впродовж багатьох років автомобілі Smart від Daimler були крихітними сітікарами – спочатку дводверним хетчбеком, а пізніше родстером, купе та чотиридверним хетчбеком. У нове десятиліття бренд планує увійти з актуальним продуктом – кросовером. Електричним та компактним, як і решта моделей Smart.

В інтерв’ю AutoExpress, Горден Вагенер, директор з дизайну концерну Daimler, сказав, що новинка матиме мало спільного з електричним хетчбеком Smart ForTwo. Він додав, що новий дизайн має бути «крутим, звабливим і дорослим, а не милим та грайливим». Хоча кросовер буде значно більшим за мініатюрні сітікари, які Smart випускає зараз, він все одно позиціюватиметься у сегменті компактів. Це буде п’ятимісний автомобіль, за габаритами близький до MINI Countryman.

Повідомляється, що Daimler розробляє свій електричний кросовер в партнерстві з китайським концерном Geely. Це може означати, що у кросовера Smart може бути багато спільного з субкомпактним електричним позашляховиком XC20 від Volvo, яка належить Geely. Електрична платформа Smart дозволяє використовувати один, два або три електродвигуни. У своїй найвищій конфігурації платформа дозволяє використовувати акумулятори, які забезпечать пробіг на одному заряді до 700 кілометрів за китайським циклом вимірювання NEDC. Акумулятори підтримують швидкісну зарядку.

Smart обіцяє, що бренд залишатиметься «доступним», тому можна розраховувати, на нижчу ціну, ніж найменшого електричного кросовера Mercedes-Benz – EQA.

Концептуальна версія електричного кросовера Smart очікується цієї осені, а серійна модель повинна надійти у продаж в Європі у 2023 році.

Попередній погляд на майбутній електричний кросовер Smart / Daimler, AutoExpress