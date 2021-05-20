Лінійку окулярів від ic! berlin та Mercedes-Benz рекомендують носити в автомобілях з зіркою на трьома променями

Дві німецькі ікони дизайну знайшли одна одну: берлінський виробник окулярів ic! berlin та Mercedes-Benz запускають спільну колекцію сонцезахисних окулярів, повідомляє пресслужба Daimler AG. Дизайнер окулярів поєднує в собі виразні риси обох світів. Результатом є п’ять нових ексклюзивних моделей окулярів, які базуються на елементах дизайну автомобілів Mercedes-Benz та Mercedes-AMG.

Звичайно, якість окулярів бездоганна. Рамки виконані з нержавіючої сталі, лінзи відомої компанії ZEISS, м’які силіконові прокладки для носа та високоякісні скроневі петлі гарантують, що кожна пара окулярів прослужить довго. На кожній парі є логотипи Mercedes-Benz.

В серії є як чоловічі спортивні або класичні моделі, так і унісекс, а також вишукані жіночі.