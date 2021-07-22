Mercedes-Benz S580e

Гамма Mercedes-Benz S-Class поповнилася гібридом з індексом S580e. Новинка отримала бензинову трилітрову «шістку» потужністю 367 кінських сил і електромотор на 150 сил, вбудований в 9-діапазонний «автомат». В результаті пікова потужність гібридної установки досягає 510 кінських сил, а крутний момент – 750 Нм. Батарею ємністю 28,6 кіловат-годин можна зарядити від звичайної розетки, а запас ходу на одній електроенергії становить 113 кілометрів по циклу WLTP.

В Європі Mercedes-Benz S580e запропонують у двох версіях – зі стандартною і розтягнутою колісною базою. Привід – тільки задній. Згідно з даними автовиробника, з місця до 100 кілометрів на годину гібрид розганяється за 5,2 секунди. Негібридна версія S580 4Matic долає цю позначку за 4,4 секунди. Втім, цьому є просте пояснення: гібрид на 270 кілограмів важчий від повнопривідного седана з ДВС.

Гібридна версія програє за динамічними показниками бензиновій модифікації, але виграє за екологічними параметрами

У список базового устаткування входить зарядний пристрій змінного струму потужністю 11 кіловат. За «швидкий» 60-кіловатний зарядник доведеться доплатити, зате він дозволяє поповнювати запас енергії всього за 30 хвилин.

За бензоелектричний S-Class в Німеччині просять мінімум 124 тис. євро. Для порівняння: повнопривідний S580 4Matic, укомплектований двигуном V8 4.0 потужністю 503 кінські сили і електричною надбудовою у вигляді 48-вольтового стартер-генератора, обходиться німцям у 126 тис. євро.