Один з 25 Mercedes-Benz CLK GTR

Аукціонний дім Gooding & Company в Пеббл-Біч (США) розпочинає торги за рідкісний Mercedes-Benz CLK GTR. Власник розраховує отримати за нього 8,5-10 млн доларів, хоча три роки тому придбав його вдвічі дешевше.

На аукціон виставлений один з 25 екземплярів дорожнього суперкара Mercedes-Benz CLK GTR, повідомляє Мотор. Невелику серію машин випустили в кінці 90-х років минулого століття для омологації гоночного боліда чемпіонату FIA GT. Вони багато в чому схожі на «бойові» CLK GTR, але були краще пристосовані для пересування звичайними дорогами.

У 2018 році аукціонний будинок Sotheby's продав цей же автомобіль за 4 515 000 доларів, зараз попередня оцінка лота становить 8,5-10 мільйонів доларів.

Суперкар проїхав всього 1442 кілометри і зберігся повністю оригінальним. Фото Gooding & Company

Історія моделі почалась зі старту нового чемпіонату світу з перегонів FIA GT у 1997 році. Для цих перегонів Mercedes-Benz всього за 128 днів розробив новий гоночний болід. Середньомоторний CLK GTR отримав шасі Lola та 6-літровий двигун V12. Автомобіль виявився дуже вдалим: вже у дебютному сезоні цей болід виграв шість етапів чемпіонату з 11. Домінування Мерседесів тривало два роки, тому інші учасники згодом відмовились від боротьби.

Згідно з правилами Чемпіонату, виробник мав побудувати мінімум 25 екземплярів таких авто. Але, щоб їх продати, авто треба було пристосувати до звичайних доріг. Модель назвали CLK GTR Strassenversion та мала двигун V12 робочим об'ємом 6,9 л, який тут розвивав 612 кінських сил і 775 Нм крутного моменту.

Суперкар, що виставлений на торги – дев'ятий у серії з номером шасі WDB2973971Y000020.