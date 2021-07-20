Можливо, гібрид замінить в лінійці нинішній Mercedes-AMG C 63.

На початку вересня у Мюнхені пройде перша після карантину автомобільна виставка IAA Mobility, на якій Mercedes-Benz Cars покаже не менше восьми прем’єр. П'ять з них буде чистими електромобілями, а один – заряджений гібрид.

Mercedes-Benz на Міжнародному автосалоні IAA, який вперше пройде в Мюнхені замість Франкфурта, матиме девіз «Головний в електрифікації» (Lead in Electric). Тому й експозиція переважно складатиметься з електричних та гібридних моделей, пише autoevolution. Про один з них – електричний G-клас – ми вже повідомляли.

Найшвидшим серед прем'єр очікують заряджений гібрид, який прийде на зміну Mercedes-AMG C 63. Він може бути розсекречений вже до кінця цього тижня. Експерти кажуть, що C 63 буде використовувати 2,0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 416 к.с. та електричний мотор на 197 к.с. Така конфігурація видасть загальну потужність 631 «конячок», що дозволить розігнатись до 100 км/год всього за 3,7 секунди.

Звичайно, звук у гібридного Mercedes-AMG C 63 2022 року буде не таким навіженим, як у попередника, натомість близько 65 км він зможе проїхати у повній тиші (на електротязі). Модель почнуть виробляти до кінця цього року, тож прибуде вона до європейських дилерів на початку 2022 року.