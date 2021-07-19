Mercedes-Benz G-Class

Компанія Mercedes-Benz задумалася про «зелену» версію G-Class ще в 2016 році, а в 2019-му модель була анонсована офіційно. Тепер же завдяки німецькому сайту Mbpassionblog стала відома дата прем'єри прототипу електричного «Геліка»: за попередніми даними, новинку покажуть в рамках автомобільного шоу IAA, яке пройде в Мюнхені у вересні 2021 року. Серійна ж версія під індексом EQG з'явиться у 2022 або 2023 році.

На відміну від флагманського EQS і електроседана EQE, який також повинні показати в Мюнхені, електричний G-Class буде не новою моделлю: Mercedes-Benz не стане відмовлятися від зовнішності культового позашляховика і просто адаптує його до «батарейної» силової установки. Ймовірно, в новій іпостасі модель збереже повний привід і отримає два електромотори – по одному на кожній осі.

Судячи з чуток, вони будуть живитись від великого акумулятора ємністю 108 кіловат-годин, що забезпечить для важкого EQG близько 500 кілометрів ходу по циклу WLTP. Через електричні батареї маса електрокару значно перевершить як дизельний G350d (2351 кг), так і «гарячий» AMG G63 (2650 кг).

Mercedes-Benz зареєструвала найменування EQG в Відомстві інтелектуальної власності Євросоюзу ще в 2016 році, а у квітні 2021-го подала заявку на товарні знаки для двох версій майбутнього електромобіля – EQG 560 і EQG 580.

У 2020 році Штутгартська компанія підтвердила, що G-Class чекає «зростання та електрифікація». За поки що непідтвердженими даними, вже у 2023 році версія позашляховика з традиційними двигунами внутрішнього згоряння може зникнути з лінійки марки, а модель наступного покоління стане повністю електричною. Це відповідає новій стратегії прискореної електрифікації, згідно з якою вже до 2030 року Mercedes-Benz планує відмовитися від більшості класичних моделей.