Їздити велосипедом по снігу в місті потрібно хіба що кур’єрам – для них це чи не єдиний спосіб заробітку. У інших випадках їзда по снігу свідчить про впертість, завзятість і навіть фанатичність велосипедиста.

Їзда по свіжому снігу на добре обладнаному велосипеді може бути прийнятною в сільській місцевості. Але в місті рух дуже складний і не варто наражати себе та інших учасників руху на небезпеку. Для відчайдушних велосипедистів, які усе ж вирішили їхати по снігу добірку порад опублікував сайт pro-mobility.org.

Не поспішайте

Прибути до місця призначення важливіше, ніж прибути вчасно. Люди пробачаюь, якщо ви спізнюєтеся через снігопад, якщо тільки це не стосується слухання справи про заставу.

По колії

Автомобілі можуть бути корисними в прокладенні шляху. Деякі відчайдушні велосипедисти їдуть коліями, які у снігу вже проклали автомобілі. Звісно, це порушення українських ПДР, які передбачають, що велосипедис має триматись якомога правіше у смузі руху. Але ж у велосипедистів немає ні номерів, ні посвідчень водія, ні страхового полісу і поліція зазвичай їх не штрафує.

Поставте зимові шини

Придбання спеціальних зимових шин може виявитися зайвим для міст, де про рух велосипедистів добре подбали або, де панує теплий клімат. Але якщо там, де ви живете, випадає багато снігу, зимові шини можуть змінити все. Фанатичні велосипедисти виберуть варіанти з шипами, які забезпечують найкраще зчеплення, особливо на тих дорогах, які покриті льодом.

Якщо ви не хочете інвестувати в зимові шини, випустіть трохи повітря з ваших шин, щоб отримати трохи більше зчеплення на слизькій дорозі.

Керуйте своїм балансом

Сядьте прямо, розслабте тіло. Не виляйте кермом, а зосередьтесь на керуванні стегнами. Це дозволить вам швидко опанувати ситуацію, якщо ви почнете втрачати рівновагу.

Опускання сідла знизить центр ваги. Якщо ви можете поставити ноги рівно на землю, це допоможе вам не впасти.

Об’єднавши дві поради, ви можете бути здивовані, наскільки це змінить вашу їзду по снігу.

Бережіть свій велосипед

Узимку шанси пошкодити велосипед значно зростають і справа не тільки у падіннях. Дорожня сіль – вбивця усіх металевих засобів пресування. Коли на раму та деталі налипає сніг з сіллю це призводить до швидкого іржавіння. Найбільше від корозії страждає ланцюг, зірки, механізми перемикання передач та гальма.

Після кожної поїздки по снігу бажано очистити ці вузли від снігу та бруду, а краще обробити мастилом, законсервувавши до весни.