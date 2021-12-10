Пожежа виникла, коли кур’єр їхав на електровелосипеді вулицею Дорошенка

У п’ятницю, 10 грудня, у центрі Львова на ходу загорівся електровелосипед кур’єра однієї з служб доставок. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла об 11:57, коли кур’єр їхав на електровелосипеді вулицею Дорошенка. Він вчасно зупинився та зіскочив із велосипеда, як тільки той почав горіти, відтак не постраждав.

На місце викликали рятувальників, які о 12:10 змогли ліквідувати пожежу. Унаслідок займання електровелосипед повністю згорів. Рятувальники не повідомляють фірму електровелосипеда, що стало причиною пожежі також невідомо. До ліквідації пожежі залучили п’ятеро рятувальників.