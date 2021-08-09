Водій зніс огорожу і збив велосипедиста-кур'єра

У Львові водій рейсового автобуса №184а збив велосипедиста та зніс частину огорожі тротуару. ДТП трапилася 9 серпня близько 6 вечора неподалік від головного залізничного вокзалу.

Про цей інцидент повідомили очевидці у спільноті Варта-1, зазначивши, що велосипедист рухався велодоріжкою, де його збила маршрутка. Автобус травмував велосипедиста і зніс дві секції огорожі.

Наразі у поліції не повідомляють деталей цієї ДТП. Слідчі встановлюють обставини аварії. Як видно з фото, у кур’єра Glovo травма ноги.

Маршрутка №184а – це приміський автобус, який курсує з вул. Щурата до смт Рудного. Його обслуговує перевізник «Успіх БМ». З цими автобусами часто трапляються казуси. Наприклад, у травні побилися два водії цього маршруту. А міське комунальне АТП-1 минулого року скаржилося на водіїв автобусів №184 і 184а через те, що автобуси курсують через місто без погоджених схем та без gps, а їхні водії порушують правила дорожнього руху.