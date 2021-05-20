В автобусів змістився графік руху, через це один з водіїв вирішив провчити свого колегу

У Львові два водії маршруту №184а не поділили пасажирів і побилися між собою. Один у другого забрав ключі від автобуса, в якому перебували пасажири, і поїхав. Інцидент трапився близько 8 ранку 20 травня на вул. Гетьмана Мазепи. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі спільноти «Варта1».

«Водій 184А почав обганяти іншу маршрутку 184А, підрізати. Водій моєї маршрутки зупинився, той відповідно теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив дверку водія та почав його бити і одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт. Водій вибіг за ключами, але його колега поїхав», – розповіла ZAXID.NET очевидиця інциденту, пасажирка автобуса Ірина.

Постраждалий водій викликав на місце поліцію. Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій розповіла ZAXID.NET, що екіпаж поїхав у напрямку Рудного за водієм маршрутки, який забрав ключі. Після цього вони разом з ним повернулися на місце інциденту і доставили обох водіїв у Шевченківський відділ поліції. Однак вже там, у відділку, потерпілий передумав писати заяву.

Приміський маршрут №184а сполученням смт. Рудне – вул. Щурата обслуговує перевізник «Успіх БМ». Директор управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький повідомив, що вже мав розмову з керівництвом компанії, воно з'ясовує обставини.

«На маршруті задіяно 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком, очевидно, вони потрапили у затори і змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з’ясування обставин. Їх притягнуть до дисциплінарної відповідальності – догани або звільнення», – пояснив ZAXID.NET Степан Рудницький.

Нагадаємо, минулого року міське комунальне АТП-1 скаржилося на водіїв автобусів приміських маршрутів, зокрема №184 і 184а через те, що автобуси курсують через місто без погоджених схем та без gps, а їхні водії порушують правила дорожнього руху.