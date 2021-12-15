Прем'єра Mercedes-Benz VISION EQXX призначена на початок січня

Новинку, яка є втіленням електромобілів нової генерації, виробник називає «найефективнішим Mercedes-Benz в історії». Офіційна прем'єра Mercedes-Benz VISION EQXX відбудеться онлайн 3 січня 2022 року, о 19:00 за київським часом.

Головною метою розробників електрокара – команди інженерів з Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain Division, було досягнення показника енергоефективності силової установки менше 10 кіловат на 100 кілометрів, щоб забезпечити максимальний запас ходу між заряджаннями. Першому прототипу було обіцяно понад 1200 кілометрів. На другому етапі показник знизили до більш реалістичних «понад 1000 кілометрів», з якими технологічний концепт і повинен дебютувати третього січня.

VISION EQXX є частиною далекосяжної технологічної програми Mercedes-Benz, спрямованої на подолання технологічних бар’єрів та підняття енергоефективності на нові висоти. Він демонструє переваги, які можливі завдяки переосмисленню основ з нуля. Це включає кожен аспект автомобіля від дизайну і передової електричної силової установки до екологічності матеріалів оздоблення та інтелектуальних асистентів водія. VISION EQXX, за словами Mercedes-Benz, «дозволяє досліджувати нові межі ефективності».

Відомо, що VISION EQXX – це автомобіль компактного класу, який має надзвичайно низький показник споживання енергії (як витрата пального у звичайного автомобіля) на звичайній швидкості на шосе. Щільність енергії в акумуляторах приблизно на 20% більша, ніж в електричного седана Mercedes-Benz EQS. Розробники також зосередили увагу на тому, щоб зробити Vision EQXX максимально ефективним в аеродинаміці, тому коефіцієнт опору повітрю у нього буде навіть нижчим, ніж в EQS.

Mercedes-Benz представить повністю електричний VISION EQXX у цифровому форматі на медіа-платформі Mercedes me. Світова прем’єра відбудеться у прямому ефірі. Також концепт VISION EQXX стане головною подією на стенді Mercedes‑Benz на CES 2022 у Лас-Вегасі, де відвідувачі зможуть побачити його з 5 до 8 січня.

Концепт електромобіля Mercedes-Benz VISION EQXX. Фото Daimler