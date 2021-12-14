Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Покупці тепер можуть замовити новий Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ у офіційних дилерів. Виробник наводить лише ціни для Німеччини, де новинка коштує від 152 546 євро. Натомість вартість Mercedes-Benz EQS 580 становить 135 529 євро, а за Mercedes-Benz S-Class з двигуном внутрішнього згоряння треба заплатити 111 610 євро.

Спортивний електричний седан від AMG має запас ходу 529-586 км (WLTP), залежно від режиму руху та дорожніх умов. Люксовий спортседан базується на найпотужнішій версії моделі EQS 580 та має посилення у кожному аспекті, від силової установки й супутніх агрегатів до внутрішнього оздоблення. Зокрема, повнопривідний AMG EQS 53 4MATIC+ має двомоторну силову установку, потужністю 484 кВт (650 к.с.) та з крутним моментом у 950 Нм. Додавання опційного пакету AMG DYNAMIC PLUS Package розблоковує весь потенціал силової установки та дозволяє короткочасно збільшувати продуктивність до 560 кВт (750 к.с.) та 1020 Нм.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ вже у базовому оснащенні має найкраще від EQS 580, але пропонує ще кілька опційних пакетів для поліпшення різних аспектів. Крім згаданого вище AMG DYNAMIC PLUS Package, виробник пропонує високопродуктивні композитні гальма для передньої осі, трекову телеметрію AMG TRACK PACE, декоративний набір для екстер'єру AMG Night Package тощо.

Спортивний електричний седан Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Фото Daimler