Mercedes-Benz Drive Pilot 3

Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини схвалило автономну систему Drive Pilot 3 рівня. Тепер законодавчі обмеження зняті і водії зможуть навіть переглядати фільми під час руху.

Mercedes-Benz стала першою компанією, яка отримала повне юридичне схвалення для серійного автомобіля, який дозволяє керувати справді без рук, дозволяючи водієві розслабитися і подивитися фільм або займатися іншими справами під час руху. Ці зміни можна буде протестувати седані S-класу вже з початку 2022 року.

Поки що тільки в Німеччині

На першому етапі опція автономного водіння буде доступна лише у Німеччині. Але тестування триває в інших країнах, включаючи Китай і США, і, як тільки законодавство дозволить на цих ринках повноцінно використовувати автопілот, система буде розгорнута по всьому світу.

На перший погляд отримання схвалення від держави може здаватись дивним, адже користувачі Tesla вже давно використовують бета-версії автопілоту. Деякі навіть викладають відео як вони їздять на задньому сидінні без водія. Проте в Mercedes-Benz дуже ретельно підходять до питань безпеки та законодавчого регулювання. Саме тому системи автономного водіння досі не були доступні у повному обсязі.

Що означають рівні автономності?

Офіційне пояснення полягає в тому, що Mercedes є першою компанією, яка запропонувала автомобіль, з третім рівнем автономності. Щоб полегшити розуміння можливостей автомобілів, автономні системи оцінюються від 0 до 5, нуль означає відсутність допомоги при водінні, а п’ятий є повністю автономними, що дозволить водієві ввести адресу і дозволити автомобілю робити все інше.

Зараз кожен інший автомобіль, що має розширені автономні функції, на даний момент знаходиться максимум на рівні 2. Це означає, що автомобіль може повертати і гальмувати в певних умовах, але він не може негайно змінювати смугу руху, а водій не може пустити кермо. Системи рівня 3, як-от у Mercedes-Benz, можуть фактично контролювати середовище водіння, об’їздити небезпеки і дозволити водієві робити щось інше.

Як працює система

"Drive Pilot дозволяє водієві відволіктися від дорожнього руху та зосередитися на певних другорядних заходах, будь то спілкування з колегами через In-Car Office, серфінг в Інтернеті або відпочинок під час перегляду фільму", — кажуть у Mercedes-Benz. "У режимі Drive Pilot на інтегрованому центральному дисплеї автомобіля можна ввімкнути програми, які в іншому випадку блокуються під час руху".

Недоліком є те, що система працюватиме лише на німецьких автобанах і на відносно низьких швидкостях. Тож це буде чудово для того, щоб позбутися від ранкових заторів, але ви не зможете вирушати з дому вранці на своєму S-класі й очікувати, що автомобіль буде їхати повністю автономно.

На відміну від автономних систем Tesla, що базуються виключно на камері, Mercedes використовує комбінацію LiDAR, радара далекого радіусу дії, камер спереду і ззаду, а також навігаційних даних, щоб зчитувати як дорогу, так і дорожню ситуацію. Він має мікрофон для прослуховування автомобілів екстреної допомоги і навіть має детектор вологи для спостереження за дорожнім покриттям і виявлення ситуацій з низьким зчепленням.

Система покладається на складні картографічні дані GPS, які виходять за межі того, що є у звичайних автомобілях із супутниковою навігацією. Це створює тривимірне зображення середовища, яке зберігається як на автомобілі, так і в дата-центрі, і постійно оновлюється.