Новий канцлер ФРН Олаф Шольц виходить з броньованого "Мерседеса"

Олаф Шольц, якого днями обрали канцлером Німеччини після Ангели Меркель, їздитиме на броньованому Mercedes-Benz S-класу за понад півмільйона євро.

Службовий автомобіль нового очільника уряду Федеративної республіки Німеччина відтепер із зіркою на капоті, повідомляє Norfkurier. Це Mercedes-Benz S680 Guard. Машина важить 4200 кг і коштує 550 тисяч євро. Зовні автомобіль майже нічим не відрізняється від стандартного Mercedes S-Class.

Однак насправді навпаки – від стандартного автомобіля тут не так вже й багато. Кузов зроблений зі спеціальної броньованої сталі, склопакети мають товщину в руку. Спеціальні колеса, які дозволяють машині продовжувати рух навіть зі знищеними шинами. S680 Guard оснащено автоматичною системою протипожежного захисту, яка може гасити вогонь під машиною або навколо неї. Якщо до канцлера застосують отруйний газ, спеціальний резервуар забезпечить безперервну подачу кисню. Так що люди всередині автомобіля також захищені не лише від пострілів і вибухів.

Mercedes-Benz S680 Guard

Звичайно, комфорт S-класу не лише залишився, але й покращився. В салоні є кілька моніторів, комунікаційні та інформаційні системи, шкіряні сидіння можна розкласти до лежаків, щоб подрімати під час руху.

Єдине зауваження – канцлер не має права керувати автомобілем самостійно. По-перше, для цього йому знадобляться спеціальна категорія водійських прав. А по-друге, з міркувань безпеки глава уряду не може самостійно сісти за кермо. Тому Олаф Шольц буде їздити на традиційному для босів місці – справа ззаду.