Mercedes-EQB

Сімейний формат

Стандартна комплектація EQB передбачає п'ять посадочних місць, як опція пропонується третій ряд сидінь, що складається з двох додаткових індивідуальних посадкових місць. На цих сидіннях з комфортом зможуть розміститися пасажири зростом до 1,65 м. Великий перелік систем безпеки включає висувні підголівники, ремені безпеки з натягувачами та обмежувачами натягу на всіх зовнішніх сидіннях, а також бокові подушки безпеки, які захищають у тому числі й пасажирів третього ряду. На другому та третьому ряді можна встановити одночасно чотир дитячі автокрісла, ще одне – на сидінні переднього пасажира. Для збільшення об'єму багажного відсіку сидіння третього ряду можна скласти.

Компактний зовні, просторий всередині

Версія EQB стала чудовим доповненням успішного сімейства компактних автомобілів Mercedes і тісно пов'язана з двома моделями – EQA, з якою у них спільна технологія приводу, та компактним позашляховиком GLB. EQB (довжина/ширина/висота: 4684/1834/1667 мм) відрізняється значною місткістю завдяки довгій колісній базі моделі GLB (2829 мм). Об'єм багажного відсіку становить від 495 до 1710 л або від 465 до 1620 л для п'яти- та семимісної версії відповідно. У стандартній комплектації нахил спинок сидінь другого ряду регулюється з можливістю фіксації в декількох положеннях, як опція доступні сидіння із регулюванням по довжині в межах 140 мм.

Електрифікація в дії

Після EQA модель EQB стала другим компактним, повністю електричним автомобілем від бренду Mercedes-EQ. Водночас ця модель стане першим серійним автомобілем із повністю електричним приводом, який випускатиметься на заводі у м. Кечкемет (Угорщина).

Електрична ініціатива Mercedes-Benz Cars набирає обертів так стрімко, як і самі моделі Mercedes-EQ: з виходом EQA, EQB, електричного седана бізнес-класу EQE та розкішного седана EQS загальна кількість нових моделей Mercedes-EQ, представлених у 2021 році, дорівнює чотирьом. Крім того, модель Concept EQT стане провісником абсолютно нового рівня найвищої якості у сегменті компактних фургонів. Сімейство плагін-гібридів Mercedes-Benz, яке на цей час налічує понад 20 варіантів моделей, проходить оновлення завдяки виходу електричних версій C-Класу та S-Класу. У 2021 році Mercedes-Benz Cars планує збільшити частку моделей xEV (плагін-гібридів та автомобілів із повністю електричним приводом) до 13%. Крім того, «м'які» гібриди зі стартером-генератором та електричною системою з напругою 48 В поступово завойовують позиції у продуктовій лінійці.

На момент виходу на ринок компактний позашляховик з повністю електричним приводом буде доступний у версіях EQB 300 4MATIC потужністю 168 кВт та EQB 350 4MATIC потужністю 215 кВт. Запас ходу кожної з версій згідно WLTP становить 419 км. Вартість EQB 300 4MATIC та EQB 350 4MATIC складає від 45 465 та 47 589 євро відповідно.

Надалі планується випуск інших варіантів, покликаних задовольнити різні потреби клієнтів, зокрема – версії зі значно збільшеним запасом ходу. Незабаром до них приєднається й передньопривідна модифікація.

Естетика електричного дизайну

Автомобіль отримав характерну для Mercedes-EQ чорну решітку радіатора з зіркою в центрі. Ще однією відмінністю дизайну автомобілів Mercedes-EQ з повністю електричним приводом є суцільна світлова смуга у передній і задній частинах. Горизонтальна оптоволоконна смуга з'єднує денні ходові вогні світлодіодних фар, забезпечуючи високий рівень упізнаваності як вдень, так і вночі.

Широка колісна база підкреслює потужний характер EQB і забезпечує впевненість на дорозі. Ексклюзивними для цієї моделі є дво- або триколірні легкосплавні колісні диски діаметром до 20 дюймів, деякі варіанти із вставками синього кольору або кольору рожевого золота.

Світлодіодні задні фари поєднуються з суцільною світлодіодною смугою клиноподібної форми. Візуально цей елемент підкреслює ширину EQB ззаду. Крім того, номерний знак знаходиться на бампері, що дозволило надати кришці багажного відсіку привабливу скульптурну форму. Рейлінги із текстурованою поверхнею підкреслюють високий рівень практичності нового EQB.

Велика передня панель має заглиблення у зоні водія та переднього пасажира. Перед водієм розташований широкоекранний дисплей панелі управління – керування та відображення забезпечується за допомогою системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Стильний характер салону підкреслюють трубчасті елементи з оздобленням під алюміній. Вони використовуються у дверних ручках, на центральній консолі та на панелі приладів з боку пасажира.

В залежності від дизайну та комплектації ефектна накладка з підсвічуванням та декоративні елементи кольору рожевого золота, якими прикрашені дефлектори системи вентиляції, сидіння та ключ від автомобіля, підкреслюють електричний характер салону EQB. Колірне оформлення приладів із характерною для електромобіля індикацією поєднується з декоративними елементами кольору рожевого золота та синього кольору.

Навігація з Electric Intelligence

Передбачена у стандартній комплектації навігація з Electric Intelligence полегшує користування EQB у повсякденному житті. Система розраховує найшвидший маршрут до пункту призначення з урахуванням максимальної потужності заряджання та тривалості можливих зупинок для заряджання. Крім того, за потреби навігація з Electric Intelligence забезпечить оптимальну температуру високовольтної батареї перед запланованою зупинкою для підзарядки.

Технологія заряджання

Як удома, так і на загальнодоступних зарядних станціях EQB можна заряджати змінним струмом з потужністю до 11 кВт, використовуючи бортовий зарядний пристрій. Час до повної зарядки залежить від доступної інфраструктури та особливостей обладнання автомобіля. Заряджання від зарядної станції Mercedes-Benz Wallbox відбувається значно швидше, ніж від побутової розетки.

Залежно від рівня заряду (SoC) та температури високовольтної батареї від відповідної зарядної станції EQB може заряджатися з потужністю до 100 кВт. При цьому тривалість зарядки від 10% до 80% SoC становить лише трохи більше 30 хвилин. А лише за 15 хвилин рівень енергії поповнюється до рівня, достатнього для подолання додаткових 150 км (згідно WLTP). Для заряджання змінним та постійним струмом у моделі EQB для ринку Європи та США у стандартній комплектації передбачено роз'єм CCS (Combined Charging System, комбінована система заряджання), розташований у боковій панелі.

Рівень безпеки

Модель EQB обладнана інтелектуальними системами допомоги під час водіння. У стандартну комплектацію входять активна система утримання смуги руху Active Lane Keeping Assist та активна система екстреного гальмування Active Brake Assist. Остання здатна у багатьох критичних ситуаціях запобігти зіткненню чи пом'якшити його наслідки за рахунок автономного гальмування. Крім того, на типових для руху в місті швидкостях система може гальмувати перед нерухомими автомобілями та пішоходами, що перетинають проїжджу частину. Перелік удосконалених функцій пакета допоміжних систем включає, наприклад, функцію маневрування в поворотах, функцію попередження при виході, яка сповіщає водія про велосипедистів або пішоходів, що наближаються, а також попередження при виявленні пішоходів поряд з пішохідними переходами.

Двигун та привід

На передній осі використовується асинхронний двигун. Електричний двигун, трансмісія з фіксованим передатним числом та диференціалом, система охолодження та електроніка утворюють надзвичайно компактний модуль з високим ступенем інтеграції – електричний силовий агрегат (eATS). У моделях EQB 300 4MATIC та EQB 350 4MATIC на задній осі встановлені модулі eATS з новим синхронним електродвигуном із постійними магнітами. До переваг такої конструкції належать висока питома потужність, а також висока та стабільна продуктивність.

У версіях 4MATIC інтелектуальний розподіл потужності між передньою та задньою осями регулюється із частотою 100 разів на секунду з урахуванням умов руху. Філософія Mercedes-EQ полягає в оптимізації енергоспоживання за рахунок використання переважно заднього електродвигуна, причому в режимі часткового навантаження асинхронний електродвигун на передній осі генерує лише мінімальні втрати на тертя. У режимі холостого ходу або під час гальмування електродвигуни стають генераторами: їхнє механічне обертання перетворюється на електричну енергію, яка використовується для заряджання високовольтної акумуляторної батареї (процес рекуперації).

Акумуляторна батарея

Модель EQB обладнана літій-іонною акумуляторною батареєю з високою питомою енергоємністю. Максимальна напруга батареї дорівнює 420 В, а при номінальній ємності близько 190 А·год корисна ємність становить 66,5 кВт год.

Батарея складається з п'яти блоків та розташована під салоном у центральній частині автомобіля. Алюмінієвий корпус і конструкція кузова автомобіля захищають цей компонент від пошкодждень. Корпус батареї є частиною конструкції автомобіля і, як наслідок, займає важливе місце у концепції захисту під час зіткнень.

Акумуляторна батарея є складовою інтелектуальної системи терморегулювання моделі EQB. Для постійної підтримки температури в оптимальному діапазоні батарея може охолоджуватися або підігріватися за допомогою рідинного теплообмінника у вигляді пластини, що знаходиться під батареєю.

Якщо активовано навігацію з Electric Intelligence, батарея може підігріватися або охолоджуватися під час руху, щоб забезпечити оптимальну температуру на момент підключення до швидкої зарядної станції. В іншому випадку, якщо на момент прибуття до швидкої зарядної станції батарея буде холодною, для її підігріву на початковому етапі буде використана значна кількість енергії, що споживається в процесі зарядки. Кінцева мета полягає в оптимізації часу заряджання, а це важливо для значного скорочення тривалості зупинки для заряджання.

Як і для інших високовольтних акумуляторних батарей, компанія Mercedes-Benz надає сертифікат на батарею, що гарантує її продуктивність. Гарантія, що діє протягом восьми років або до досягнення пробігу в 160 000 км, передбачає збереження належних експлуатаційних характеристик високовольтної акумуляторної батареї та за умовами сертифіката поширюється на втрату ємності батареї.

Технічні дані

EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC Система приводу Повний привід Електродвигуни на передній/задній вісях Тип Асинхронний електродвигун (ASM)/ електродвигун з постійними магнітами (PSM) Потужність (макс. значення) кВт 168 215 Крутний момент (макс. значення) Н·м 390 520 Прискорення 0–100 км/год с 8,0 6,2 Максимальна швидкість км/год 160 Корисна ємність акумуляторної батареї (NEDC) кВт·год 66,5 Витрата у комбінованому циклі (NEDC) кВт·год/100 км 16,2 16,2 Запас ходу (WLTP) км 419 419 Тривалість заряджання змінним струмом год 5:45 5:45 Тривалість заряджання змінним струмом (DC) від швидкої зарядної станції хв. 32 32 Заряджання постійним струмом: запас ходу через 15 хвилин (WLTP) км до 150 до 150

Нові EQB 300 4MATIC та EQB 350 4MATIC будуть доступні українським споживачам з другого кварталу 2022 року.

Більш детальну інформацію про автомобілі можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.