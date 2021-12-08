Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини

У середу, 8 грудня, лідера німецьких соціал-демократів Олафа Шольца обрали новим канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів Бундестагу, повідомляє Deutsche Welle.

За німецькою конституцією, канцлера обирають в парламенті за підсумками виборів, після чого його кандидатуру має затвердити федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Для обрання на посаду необхідно отримати більшість голосів депутатів – не менше 369.

Кандидатуру Шольца підтримала коаліція Соціал-демократичної партії, партії «Союз 90/Зелені» та Вільної демократичної партії.

Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини. Його попередниця Ангела Меркель пішла у відставку після 16 років на посаді канцлера.

Хто такий Олаф Шольц

63-річний соціал-демократ Олаф Шольц походить з західної Німеччини і є юристом за освітою. Був активістом молодіжного крила соціал-демократів, у 1980-х роках критикував НАТО та домінування великого бізнесу у ФРН. Він був мером Гамбургу протягом двох термінів. Шольц був одним з найближчих соратників канцлера Герхарда Шрьодера, два роки обіймав посаду генсека СДПН.

З 2018 року він був віце-канцлером Німеччини та міністром фінансів в уряді Ангели Меркель. Виступи Шольца у телевізійних дебатах глядачі визнавали кращими за його суперників.

Втім на компанію Шольца кинула тінь справа відділу фінансової розвідки, яку віднедавна розслідує німецька прокуратура. Річ у тім, що офіс який відповідає за боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і юридично підпорядковувався Федеральному міністерству фінансів на чолі з Шольцем, звинувачують в неефективності та численних порушеннях законодавства. Комюніке прокуратури з інформацією про розслідування цієї справи з’явилося за декілька тижнів до виборів, а тому в СДПН назвали справу не інакше як «політичною».

Шольц та Україна

На відміну від своїх колег по СДПН Олаф Шольц дотримується стриманої, однак досить жорсткої позиції стосовно російського керівництва. Зокрема, він різко критикував Кремль за окупацію Криму, а також за агресію на сході України та в Азовському морі.

Не досить однозначна позиція в нього щодо «Півінічного потоку-2». Хоч Шольц виступив за добудову російського газогону, назвавши його виключно економічним проектом, він також відстоює гарантії безпеки для Києва. Зокрема, після перемоги СДПН на виборах він заявив, Німеччина має подбати про те, щоб Україна й надалі залишилася транзитною державою газу з Росії до ЄС.