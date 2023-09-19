Інспектори з паркування отримали додаткові повноваження

У Львові інспектори з паркування перевірятимуть місця для зарядки електромобілів та штрафуватимуть водіїв за безпідставне паркування. Відповідне рішення у вівторок, 19 вересня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради. У прес-службі ЛМР зазначили, що розмір штрафу становитиме від 340 грн до 510 грн.

«На минулій сесії міськради ми уповноважили інспекторів з паркування накладати штрафи за такі речі. А сьогоднішнім рішенням закріплюємо ці повноваження в положенні про управління безпеки міської ради», – пояснив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Він зазначив, що можливість штрафувати водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для електромобілів, є у Кодексі про адміністративні правопорушення. За словами Олега Забарила, інспектори з паркування найближчим часом зможуть накладати штрафи.

«У Львові є розвинута мережа зарядних станцій для електромобілів. Проблема в тому, що на місцях для зарядки електромобілів водії паркують машини з двигуном внутрішнього згоряння. У цьому випадку водії електромобілів змушені шукати інше місце для паркування та зарядки. Тепер інспектори з паркування отримали додаткові повноваження», – сказав Олег Забарило.

Нагадаємо, що у Львові евакуатор забирає автомобілі, які блокують вивіз сміття. Крім цього, на власників авто накладають штраф.