Припарковані біля контейнерів авто заважають забирати сміття

У Львівській міській раді закликають водіїв не паркувати авто поблизу контейнерів з побутовими відходами, оскільки сміттєвози не можуть забрати відходи. В управлінні з питань поводження з відходами наголосили, що паркування біля сміттєвих контейнерів заборонено правилами дорожнього руху, тому на порушників накладатимуть адміністративне стягнення, а транспорт забиратиме евакуатор. У прес-службі ЛМР у середу, 16 серпня, розповіли, що кожного місяця трапляється 12-20 випадків, коли авто блокують сміттєві майданчики.

«Зазвичай, щоб забрати легкову машину і зробити доступ до контейнерів займає 1-3 години. Для цього доводиться викликати поліцію, яка шукає власника авто. Однак, якщо це бус чи мікроавтобус, то знайти власника і забрати машину в цей день практично не вдається. Є випадки, коли паркують машину біля смітників, знімають номерні знаки і йдуть», – пояснюють в управлінні з питань поводження з відходами ЛМР.

В управлінні зазначили, що якщо авто припарковане біля контейнерів, то власника оштрафують. Якщо ж його не вдасться знайти, то транспортний засіб евакуюють на спеціальний майданчик.

Наразі інспектори з паркування перевіряють місця розташування контейнерних майданчиків, біля яких постійно припарковані автомобілі. З початку 2023 року вони виписали 577 штрафів водіям за паркування біля цих майданчиків.