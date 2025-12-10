Світовий банк інвестує в український страховий ринок

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує придбати близько 20% у двох страхових компаніях Vienna Insurance Group (VIG) в Україні – «Українській страховій групі» (USG) та «Княжа VIG», ідеться у пресрелізі IFC. Угода відбудеться після отримання дозволів регуляторів і передбачає збільшення капіталу компаній.

За підтримки IFC страховики планують розширити перелік своїх послуг і прискорити цифровізацію. VIG співпрацює з IFC з 2022 року. Тоді IFC інвестувала у болгарський пенсійний фонд Doverie, який належить групі.

У VIG наголосили, що розвиток страхування в Україні є важливим для майбутнього відновлення країни. Компанія також готується брати участь у цьому процесі разом із партнерами.

«Інвестиції допоможуть забезпечити безперервність бізнесової діяльності, розширять доступ до страхових продуктів та зміцнять страховий ринок України в умовах російського вторгнення», – йдеться у пресрелізі.

Vienna Insurance Group працює в Україні вже 21 рік і посідає друге місце на ринку з часткою 11%. У 2024 році три компанії групи в Україні: USG, «Княжа VIG» і «Княжа Life VIG» зібрали 128 млн євро страхових премій.

Це перша інвестиція IFC в капітал українських страхових компаній. За даними НБУ, за останні п'ять років кількість страхових компаній в Україні зменшилася в три з половиною рази. Натомість активи ринку зросли на 42%.