Станція готова забезпечити додаткові маневрові потужності для стабілізації енергосистеми

Хмельницька АЕС працює над встановленням установок зберігання енергії на своєму майданчику, щоб підвищити стійкість вітчизняної енергосистеми. На початковому етапі йдеться про потужності у кілька десятків мегават. Про це в коментарі порталу «Енергореформа» повідомив генеральний директор станції Андрій Козюра.

«Це один з проєктів в стадії опрацювання – встановлення накопичувачів електроенергії. У нас є такі можливості щодо реалізації цього проєкту на нашому майданчику», – сказав Козюра.

Він підкреслив, що для України актуальною залишається проблема коливань між дефіцитом і профіцитом електроенергії, тому станція прагне долучитися до розв’язання, забезпечивши додаткові маневрові потужності.

Окрім того, ХАЕС спільно з оператором системи розподілу «Хмельницькобленерго» працює над встановленням окремого трансформатора на розподільчому пристрої станції та заживлення від нього мереж регіону.

«Це потрібно, щоб підвищити надійність саме північного регіону Хмельниччини. На випадок ударів по певних розподільчих пристроях буде додаткове джерело саме для критичної інфраструктури й для мешканців громади», – пояснив Козюра.

Гендиректор станції зауважив, що завершення проєкту до початку опалювального сезону малоймовірне.

«Ми на етапі замовлення обладнання, а воно дороге й довго виготовляється. Але зі свого боку робитимемо все, аби проєкт був реалізований якомога швидше», – сказав Козюра.

