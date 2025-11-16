Хмельницька АЕС недоотримує електроенергію через провал тендерів

З березня 2022 року другий енергоблок Хмельницької АЕС працює не на повну потужність через проблеми з ремонтом турбіни. Як наслідок, станція недоотримує майже 500 МВт електроенергії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 16 листопада.

Железняк пригадав, що кілька років НАЕК «Енергоатом» ніяк не могла провести вдалі відкриті торги на постачання ротора циліндра високого тиску для турбіни ХАЕС.

Перший тендер оголосили тодішній міністр енергетики Герман Галущенко та його команда. Однак, стверджує Железняк, окрім іноземної фірми з російським звʼязком, участь в тендері також взяло АТ «Укренергомашини» (в минулому АТ «Турбоатом» та АТ «Електроважмаш»). «Укренергомашини» оскаржило торги.

«На другому тендері перемогло державне підприємство з ціною удвічі дешевшою (йдеться про "Укренергомашини", яке запропонувало поставити обладнання за 298 млн грн, – ред.). Але оскільки з таким підходом “домашнє завдання в 10-15%” не виконати, то “Енергоатом” просто….скасувало тендер на ремонт турбіни з формулюванням “немає грошей”», – зазначає народний депутат.

АТ «Укренергомашини» тричі зверталося до Антимонопольного комітету зі скаргами на дискримінаційні умови тендеру (і невиконання замовником рішень АМКУ щодо внесення змін до тендерної документації), у зв’язку з чим переносився і термін розкриття пропозицій.

Ярослав Железняк каже, що через невідремонтовану турбіну ХАЕС виробляє трохи більше ніж половину від номінальної потужності атомного блоку в 1000 МВт.

«Це кілька годин світла в час його тотального дефіциту… Ось скажіть мені, що це не цілеспрямована диверсія Деркача була», – додає політик.

Зауважимо, у серпні 2024 року глава «Енергоатому» Петро Котін запевняв, що найближчим часом компанія збирається оголосити закупку обладнання для ремонту турбіни блоку №2 Хмельницької АЕС.

Він уточнив, що без ремонту блок станції втрачає в потужності 150 МВт.

«Питання в тому, що нам не дають відремонтувати цю турбіну вже два роки фактично. Один із підрядників, який хоче отримати цей підряд, але не має досвіду з виробництва саме таких турбін, робить усе, аби через АМКУ заблокувати ремонт цієї турбіни», – підкреслив глава «Енергоатому».

Що відомо про операцію «Мідас»

10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти нібито легалізувалися через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Детективи НАБУ встановили, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон» (бізнесмен та бізнес-партнер президента Тимур Міндіч). Також на оприлюднених плітках згадуються посадовці з позивними: «Професор» (міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко), «Тенор» (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов), «Рокет» (колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк), «Рьошик» (виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко).

Також у справі фігурують працівниці бек-офісу з відмивання грошей Леся Устименко та Людмила Зоріна.

НАБУ та САП задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

11 листопада НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам схеми, у тому числі й Міндічу. П’ятьох фігурантів затримали та помістили під варту із можливістю внести заставу. Згодом Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (позивний «Шугармен»). Обидва виїхали з України ще до вручення підозри.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Також Кабмін відсторонив від роботи віцепрезидента та члена правління НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута та низку працівників компанії, причетність яких до корупційних злочинів у компанії наразі перевіряють правоохоронці.