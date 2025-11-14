Андрій Синюк під час дискусії JustTalk

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердив, що щодо його заступника Андрія Синюка триває службове розслідування. Результати перевірки можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки, розповів Клименко в ефірі «УП. Чат».

За словами Клименка, САП вивчає сюжет «УП» про можливу причетність Синюка до витоку інформації про операцію НАБУ «Мідас» у межах службового розслідування.

«Ми можемо зробити багато того, чого неможливо виконати під час службового розслідування. Але стандарт доведення провини у дисциплінарному правопорушенні будь-якого працівника значно нижчий, ніж у кримінальному провадженні щодо вчинення злочину. Тому ми над цим працюємо, ми не зупиняємось – активна робота триває», – сказав Клименко.

Він наголосив, що результат службового розслідування у САП може мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.

Нагадаємо, 10 листопада у пресслужбі САП повідомили, що Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Втім, щодо кого розпочали службове розслідування, у САП не уточнили. Тоді «УП» повідомило, що йдеться про заступника Клименка Андрія Синюка.

Раніше «Українська правда» повідомила, що Андрій Синюк неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов’язані з Тимуром Міндічем – фігурантом кримінальної справи про масштабну корупційну схему в українській енергетиці. Зокрема, йшлося про адвоката Олексія Меніва, який, за даними журналістів, може бути наближеним до Міндіча.

За даними газети, Синюк мав доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень. Також «УП» з посиланням на власні джерела заявила, що фігуранти відмивання грошей «Енергоатому» знали про обшуки за кілька днів до їхнього початку – буцімто тому Тимур Міндіч та Олександр Цукерман встигли виїхати з України до заходів НАБУ.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело операцію «Мідас» з викриття фігурантів масштабної корупційної оборудки в «Енергоатомі». Українські чиновники та топпосадовці вимагали відкати у підрядників – у тому числі за зведення захисту для енергооб’єктів. Зловмисники легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

11 листопада НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам схеми, у тому числі й Міндічу. П’ятьох фігурантів затримали та помістили під варту із можливістю внести заставу. Згодом Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує на записах НАБУ, а також міністерка енергетики Світлана Гринчук.