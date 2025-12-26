Звільнені з російського полону цивільні українці отримають разову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Про це у пʼятницю, 26 грудня, повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко й міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За їхньою інформацією, виплата передбачена для цивільних людей, які вже повернулися в Україну після незаконного утримання, і раніше не мали окремого механізму фінансової підтримки після звільнення.

Для отримання грошей необхідно звернутися до Міністерства розвитку громад. Разом із заявою потрібно надати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб.

Цивільні, які самостійно повернулися до України, мають також надати документ про визнання потерпілим у кримінальному провадженні – його надають правоохоронні органи.

Постанова набере чинності з 1 січня 2026 року. Наразі уряд доопрацьовує механізм подання заяв. Повний перелік документів і форму заяви оприлюднять на сайті Мінрозвитку.

Юлія Свириденко зазначила, що, окрім грошової допомоги, звільнені цивільні отримують базові речі першої необхідності: продукти, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття. Також їм надають безоплатну правничу, медичну та соціальну допомогу.

Крім того, звільнені з полону цивільні та члени їхніх родин, якщо спеціальна комісія встановила факт позбавлення особистої свободи, мають право на одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн після звільнення та щорічну виплату по 100 тис. грн за кожен рік перебування в полоні.