Голова Львівської ОВА Максим Козицький та пресслужба управління СБУ у Львівській області прокоментували наслідки атаки безпілотника на будівлю Служби безпеки у Львові. Зафіксовано руйнування вікон, жертв немає.

Як повідомили в СБУ, 18 березня, близько 23:00, російський ударний безпілотник атакував будівлю Управління СБУ у Львівській області.

«Внаслідок удару зафіксовано руйнування. Жертв немає. На місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група», – повідомили в СБУ.

Максим Козицький додав, що сили ППО збили над Львовом безпілотник. Його уламки впали на територію СБУ.

«Є руйнування, вибиті вікна. Обійшлося без жертв і постраждалих», – зазначив Максим Козицький.

За фактом атаки 18 березня відкрите кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).