Військовослужбовці, які повернулись із російського полону, щомісяця упродовж лікування отримуватимуть 50 тис. грн. Відповідний законопроєкт №13627 Верховна Рада проголосувала під час засідання у четвер, 9 жовтня.

Закон передбачає щомісячну виплату протягом трьох місяців у розмірі 50 тис. грн військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування, тривалістю понад 30 днів. Попередньо такі виплати передбачались лише для військових, які під час полону отримали травми (поранення, контузії, каліцтва). Але новий закон розширює підтримку і на тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання в умовах полону. Виплати не отримуватимуть ті військові, які добровільно здались у полон.

Ухвалено також порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні, який має на меті не лише забезпечити необхідну фінансову допомогу захисникам, а й усунути бюрократичні перепони для військових, які нині борються за відновлення свого здоров’я після пережитого полону.