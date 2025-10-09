Звільнені з полону військові отримуватимуть 50 тис. грн на місяць під час лікування
За відповідний закон проголосувало 244 депутати
Військовослужбовці, які повернулись із російського полону, щомісяця упродовж лікування отримуватимуть 50 тис. грн. Відповідний законопроєкт №13627 Верховна Рада проголосувала під час засідання у четвер, 9 жовтня.
Закон передбачає щомісячну виплату протягом трьох місяців у розмірі 50 тис. грн військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування, тривалістю понад 30 днів. Попередньо такі виплати передбачались лише для військових, які під час полону отримали травми (поранення, контузії, каліцтва). Але новий закон розширює підтримку і на тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання в умовах полону. Виплати не отримуватимуть ті військові, які добровільно здались у полон.
Ухвалено також порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні, який має на меті не лише забезпечити необхідну фінансову допомогу захисникам, а й усунути бюрократичні перепони для військових, які нині борються за відновлення свого здоров’я після пережитого полону.