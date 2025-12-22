Будівля готелю «Русь» у Києві

Господарський суд Києва дозволив «ТАСкомбанку», який належить колишньому віцепрем’єр-міністру часів Віктора Януковича Сергію Тігіпку, звернути стягнення на готельний комплекс «Русь» у центрі столиці. Банк отримав право продати об’єкт у рахунок погашення боргів. Відповідне рішення оприлюднене в судовому реєстрі.

Готель, площею 22 934,4 кв. м, розташований на вулиці Госпітальній, 4 і перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива».

Суд постановив звернути стягнення на готель у рахунок погашення заборгованості ТОВ «Готельний комплекс Русь» за кредитним договором від 29 грудня 2016 року на суму 248,3 млн грн, а також боргу ТОВ «ЛД-Перспектива» за іпотечним договором від 21 травня 2018 року в розмірі 166,5 млн грн.

Згідно з рішенням, реалізація майна має відбутися шляхом продажу готельного комплексу. Суд надав «Таскомбанку» право укласти договір купівлі-продажу нерухомості від свого імені з будь-яким покупцем. Водночас рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

ONUR GROUP продовжує інвестувати в майбутнє України, створюючи нові можливості для зеленої енергетики та сталого розвитку. До 2030 року компанія планує генерувати понад 690 МВт з альтернативних джерел, забезпечуючи країні безперебійне постачання світла та енергетичну незалежність.

Раніше ZAXID.NET писав, що «ТАСкомбанк» Тігіпка виставив на продаж колишні казарми на Цитаделі зі стартовою ціною майже пів мільярда гривень.

АТ «ТАСкомбанк» належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку через групу «ТАС». Це одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка працює в банківській сфері, страхуванні, металургії, вагонобудуванні, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.