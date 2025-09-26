Із 1999 року колишні казарми на Цитаделі використовують як банк і офісний центр

«Таскомбанк», що належить колишньому віцепрем’єр-міністру часів Віктора Януковича Сергію Тігіпку, виставив на продаж колишні казарми на Цитаделі зі стартовою ціною майже пів мільярда гривень. Про це стало відомо з електронного майданчика «Прозоро. Продажі». Торги заплановані на 13 жовтня.

Йдеться про триповерховий корпус колишніх казарм на вул. Грабовського у парку «Цитадель». У них дислокувався австрійський 30-й піхотний полк. У 1864-1865 роках у тюремних камерах утримували польських січневих повстанців. У 1918 році в казармах квартирували січові стрільці та шпиталь для поранених відтинку Цитадель – Оссолінеум. У 1941-1944 роках казарми переоблаштували під тюрму, в якій утримували радянських, французьких, бельгійських та італійських військовополонених. Із 1999 року у цій будівлі працює банк та офісний центр.

Загальна площа корпусу становить 7,3 тис. м2. На продаж виставили цілу будівлю з підвалами та укриттям. Зокрема, на першому поверсі розташовані 38 кімнат, а також коридори та вбиральні, на другому – 42 кімнати, а на третьому – 37 кімнат. Будівля обладнана автономним опаленням та має всі підведенні комунікації. Ділянка площею 0,64 га під будинком перебуває в комунальній власності. Сам будинок має статус пам’ятки культурної спадщини національного значення.

Фото будівлі на вул. Грабовського, 11 ззовні та зсередини

Стартова ціна лота становить 451,5 млн грн. Торги заплановані на 10 жовтня. Охочі взяти участь у аукціоні мають сплатити 4,5 млн грн першого внеску. Судячи з сайту банку, майно намагаються продати з липня 2024 року, однак на електронні майданчики його виставили вперше.

Зазначимо, що АТ «Таскомбанк» належить українському олігарху Сергію Тігіпку через групу «ТАС». Це одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській галузі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Крім «Таскомбанку», групі належать «Універсал банк». У квітні 2025 року Національний банк погодив продаж групі «ТАС» львівського «Ідея Банку».