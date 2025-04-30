Завод побудують на території села Коболчин

На Буковині почалось будівництво сучасного заводу із виробництва соку. Підприємство «Інтерджус Буковина» планує звести виробничі потужності на території села Коболчин в Сокирянській МТГ. Окрім основної продукції, також вироблятимуть біогаз. На заводі працюватиме близько 150 працівників з місцевих населених пунктів.

Проєкт з будівництва заводу з переробки фруктів та ягід реалізують в рамках індустріального парку в Сокирянській громаді, який має площу майже 12 га, повідомив голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. Підприємство «Інтерджус Буковина» побудує нове підприємство, яке зможе переробляти до 1,5 тис. тонн фруктів щодоби.

Основна продукція – це концентрований яблучний сік, а також соки з місцевих ягід: малини, вишні, черешні, слив. Сировину для виробництва підприємство планує закуповувати переважно з місцевих ферм області та сусідніх регіонів. Окрім основної продукції, завод вироблятиме біогаз, отриманий у процесі переробки фруктів. Його планують використовувати для обігріву місцевих будівель. До складу інфраструктури увійдуть складські приміщення, очисні й сушильні споруди, адміністративні будівлі, а також під’їзні дороги.

За повідомленнями голови Чернівецької обласної ради, запуск виробництва заплановано до кінця 2025 року. Наразі тривають підготовчі роботи – оформлення документації, реєстрація та отримання відповідних дозволів.

Загалом на заводі буде створено близько 150 робочих місць для місцевих мешканців, а податки сплачуватимуться до бюджету ОТГ.

За даними YouСontrol, ТОВ «Інтерджус Буковина» входить в групу знаного політика та бізнесмена Сергія Тігіпка «ТАС». Підприємство зареєстровано 5 років тому. Статутний капітал становить 375 млн грн. В 2024 році ТОВ перереєстрували з Києва в село Коболчин Дністровського району.