У новий завод інвестують 150 млн євро

На Тернопільщині німецька компанія Knauf розпочала будівництво нового заводу з виготовлення гіпсокартону та сухих сумішей. Виробництво буде неподалік Борщева Тернопільської області, адже саме в цьому регіоні розташований кар’єр, який орендує компанія і звідки бере основну сировину. У новий завод інвестують близько 150 млн євро.

Про будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський. В своєму дописі в Facebook він зазначив, що це буде другий завод Knauf в Україні.

«Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Проєктні потужності нового виробництва – 30 млн м2 гіпсокартону та 320 тис. т сухих сумішей», – повідомив Дмитро Кисилевський.

Загалом інвестиції в проєкт складуть близько 150 млн євро.

Неподалік Борщева також розташований карʼєр гіпсового каменю, який орендує Knauf. Наразі розвіданих запасів корисних копалин там вистачить щонайменше на 20 років роботи.

Додамо, що завод Knauf розташований в Києві. Потужність київського виробництва близько 25 млн м2 гіпсокартону та 200 тис. т сухих сумішей. На київському завод дає роботу 425 працівникам, майже половина з яких переїхали із окупованого Соледару на Донбасі.

В квітні 2023 року НАЗК внесло німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало те, що після повномасштабного вторгнення Knauf сплатив до бюджету Росії мільйони доларів та відправляв на війну проти України своїх співробітників.

В квітні 2024 року німецький виробник будівельних матеріалів Knauf оголосив про вихід з Росії після появи журналістського розслідування про можливе сприяння компанії окупаційному режиму росіян в зруйнованому Маріуполі.