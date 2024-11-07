У будівництво заводу в селі Хотимир Обертинської громади інвестували 11 млн євро

Міжнародна група Saint-Gobain звела у селі Хотимир Івано-Франківського району завод з виробництва гіпсових сумішей. Це перша фабрика французької компанії в Україні.

Про відкриття заводу на Прикарпатті повідомили у ТОВ «Сен Гобен будівельна продукція Україна» 6 листопада, зазначивши, що відтепер компанія, яка раніше була імпортером, впровадить повний цикл виробництва – від видобутку сировини до створення готових будівельних матеріалів.

У будівництво заводу в селі Хотимир Обертинської громади, який звели за рік, інвестували 11 млн євро. Тут працюватиме 50 людей, які вироблятимуть гіпсові суміші під торговою маркою Rigips. Потужність заводу складе 60 тис. тонн у рік.

«Відкриття заводу є актуальним кроком у розвитку будівельної галузі України та сприятиме не лише збільшенню виробничих потужностей країни, а й економічному зростанню регіону», – зазначили в українському представництві Saint-Gobain.

Додамо, що концерн Saint-Gobain заснували у 1665 році як королівську дзеркальну мануфактуру і перше замовлення підприємство отримало на поставку дзеркал для Версальського палацу. Нині компанія, окрім дзеркал та скла, виробляє тепло- і звукоізоляцію, гіпсові суміші, труби та інші будівельні матеріали. Показник продажів Saint-Gobain у 2023 році склав 47,9 млрд євро. Гіпсовий кар’єр на території Івано-Франківського району розробляє дочірня компанія групи – приватне підприємство «Троянські гіпси».