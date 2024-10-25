Німецький виробник має два заводи в Україні , де виробляють кабелі для світового автопрому

Китайська компанія Luxshare купує німецького виробника автомобільних компонентів Leoni AG, який має активи в Україні – заводи в Стрию Львівської області та в Коломиї на прикарпатті. Про це повідомляє «Ліга».

Угоду підписали у вересні, а тепер стала відома її ціна. Китайська компанія отримає 50,1% акцій Leoni AG за 205 млн євро. Це частина акцій австрійського підприємця Штефана Пірера, розповів гендиректор Leoni Клаус Ріннербергер.

У межах паралельної угоди Time Interconnect Singapore (спільне підприємство дочірніх компаній Luxshare) купує 100% кабельного дивізіону Leoni за 320 млн євро.

Більшість коштів від продажу акцій отримають банки-кредитори німецького виробника, який у 2023 році постраждав через зростання цін на сировину та проблеми з ланцюгами постачань.

Інвестиції китайської компанії Luxshare, вважає Клаус Ріннербергер, допоможе Leoni увійти в ланцюжок постачань для китайських автовиробників, які виходять на європейський ринок.

У Стрию на Львівщині із 2002 року працює завод ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ», що є українським підрозділом німецького концерну Leoni AG. Тут виробляють електричні кабельні мережі для автомобілів. У 2017 році компанія відкрила завод у Коломиї в Івано-Франківській області. Тут також виготовляють кабельні мережі для автомобілів.