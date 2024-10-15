На заводі зберіглося технологічне обладнання

У селі Бережани Давидівської територіальної громади за 2,6 млн доларів продається завод з виробництва безалкогольних напоїв, що належить компанії «Віктар». Оголошення про продаж оприлюднене на сайті InVenture.

Компанія «Віктар» упродовж 2000-2020 років займалась виробництвом безалкогольних напоїв та газованої води під торговими марками «Княжий квас», Fruktuna, «Аквасад», «Гірська кришталева». Для виробництва використовувалась гідрокарбонатнокальцієва вода із джерела в селі Бережани.

Майновий комплекс, виставлений на продаж, складається з:

трьох земельних ділянок загальною площею 1,317 га;

чотириповерхової офісно-виробничої будівлі площею 4400 м2;

чотириповерхового складу з горищем площею 4300 м2;

двох відкритих складів, один з яких – з гаражем, загальною площею 1260 м2;

чотирьох об’єктів незавершеного будівництва готовністю 39-97%;

будматеріалів;

кількох одиниць автотранспорту і спецтехніки.

Окрім того, на підприємстві зберіглося технологічне обладнання, зокрема, для випуску пет-пляшки, підготовки в лабораторних умовах різних рецептур безалкогольних напоїв, розливу в пет-пляшку та скляну пляшку.

Комплекс може використовуватися для харчового та іншого виробництва, під склади або девелопмент інших проєктів.

ТОВ «Віктар», за даними сервісу YouControl, належить Тетяні Шкіль (80%) і Юлії Куліш. Перша – мати бізнесмена зі Львова Максима Шкіля, друга – його сестра. Фірма входить до холдингу MS Capital Максима Шкіля, що займається аграрним бізнесом і будівництвом доріг.

Фірма Максима Шкіля «Автострада» була серед лідерів з освоєння державних грошей за програмою «Велике будівництво». Під час війни «Автострада» також отримала від державних підрядів понад 17 млрд грн. Журналісти неодноразово згадували компанію в своїх розслідуваннях. Нещодавно «Автострада» перемогла у тендері на будівництво метро на Виноградар у Києві.