Зараз в місті виготовляють ласощі для тварин, виробництво розширять новою продукцією

Український виробник корму для домашніх тварин Suziria Group отримав кредит на понад 4,5 млн доларів від державного Ощадбанку. За ці гроші компанія перенесе потужності з виготовлення вологого корму для тварин з-за кордону в Україну, а саме – в Калуш на Івано-Франківщині. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Нові виробничі потужності дозволять виробляти 10 тис. тонн вологих кормів для домашніх тварин на рік. Для їх будівництва Suziria Group залучила, окрім кредиту, грант на суму 2 млн грн від проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

Suziria Group до повномасштабного вторгнення Росії в Україну виготовляла корми в Харкові, а у 2022 році частину потужностей релокували в Калуш. У 2023 році у Калуші відкрили лінію для виробництва ласощів для тварин.

Вологі корми для домашніх тварин компанія виготовляє на партнерських потужностях у країнах ЄС. Розвиток власного виробництва допоможе компанії поступово відмовитись від імпорту цієї категорії продукції та розширити географію продажів. За три роки Suziria Group планує розпочати власний експорт вологих кормів для домашніх тварин українського виробництва на європейський ринок.

«Це внесок не лише в розвиток вітчизняного зооринку, який, до речі, зростає найбільш динамічно в Європі. Це й нові робочі міста, розвиток інфраструктури, підтримка українських постачальників сировини», – прокоментувала співзасновниця компанії Suziria Group Поліна Кошарна.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, що працює на ринку понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution і мережа зоомагазинів MasterZoo з мережею грумінг-салонів MasterZoo Grooming. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортуючи власні бренди, серед яких Priroda, ProVet, PET Fashion, Special One, Savory та Half&Half.