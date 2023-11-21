Виробництво ласощів для домашніх тварин у Калуші

У Калуші на Івано-Франківщині запрацювало ще одне виробництво від компанії Suziria Brands, що входить до складу української Suziria Group. Тут на плоші 1600 м2 вироблятимуть м’ясні ласощі для домашніх тварин під брендом Half&Half, повідомляє Forbes Україна.

Інвестиції у нове виробництво становили близько 20 млн грн. Suziria Brands планує виробляти на новому підприємстві 7200 тонн продукції щороку та забезпечувати робочими місцями понад 30 співробітників на кожній зміні.

Це вже другий виробничий обʼєкт, який компанія розташувала в Калуші. Запуск першого виробництва зернових кормів та ласощів відбувся у вересні 2022 року. Ще одне виробництво компанії працює в Харкові.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, що працює на ринку понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution і мережа зоомагазинів MasterZoo з мережею грумінг-салонів MasterZoo Grooming. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортуючи власні бренди, серед яких Priroda, ProVet, PET Fashion, Special One, Savory та Half&Half.