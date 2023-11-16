Лише на корм власники собак і котів витрачають в середньому тисячу гривень на місяць

Аналітики сервісу доставки Zakaz.ua проаналізували витрати українців на товари для домашніх тварин в популярних супермаркетах, щоб дізнатися, на які товари для тварин найбільший попит та хто витрачає більше – опікуни собак чи опікуни котів.

Згідно з даними дослідження, у провідних мережах ритейлерів товари для тварин найчастіше купують саме власники котів. Їхня частка у продажах у 2023 році становить 82,3%, тоді як товарів для собак – 16,9%. Що стосується попиту товарів для гризунів, риб і птахів – частка продажів становить менше 1%.

До початку повномасштабної війни динаміка продажу товарів для домашніх тварин стабільно зростала, як і попит. У 2021 році попит зріс на 38%, а через сервіс було продано 1 млн 118 тис. одиниць товарів для тварин на майже 36 млн грн. Та вже в 2022 році цей ринок втратив 86% у порівнянні з попереднім роком, а товарів було продано лише на 23 млн грн.

Водночас у 2023 році через сервіс доставки українці вже витратили 22 млн грн на товари для тварин. Хоча переважно це пов’язано зі зростанням цін на них – лише корм для тварин зріс у ціні майже удвічі.

Кого дорожче утримувати – котів чи собак

За даними сервісу Zakaz.ua, власники собак у 2023 році лише на харчування тварин витрачають в середньому 1232 грн на місяць (щорічно – 14 784 грн). Власники ж котів на корм витрачають в середньому 975 грн на місяць (11 700 грн на рік).

Середні витрати в супермаркетах власників котів і собак (інфографіка Zakaz.ua)

А от на корм для гризунів, птахів і риб їхні власники витрачають в середньому від 50 до 200 грн.

Найбільше коштів на хатніх улюбленців витрачають онлайн-покупці у великих містах – Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.